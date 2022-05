Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heuse striptease in Lang Leve de Liefde-huis: ‘Krijg het warm van je’

Wie het datingprogramma Lang Leve de Liefde kijkt, ziet dat daar vaak opvallende dingen gebeuren. Maar een striptease? Dat gebeurt niet vaak. Denzel deed het voor zijn date Grace.

De twee lijken elkaar sowieso wel te liggen. Gisteren zei Denzel in de uitzending al dat hij „jaloers op zichzelf was”, omdat hij was gekoppeld aan Grace. Die moest vervolgens blozen vanwege dat compliment.

‘Ik krijg het warm van je’ na striptease

Op zwoele R&B-muziek ziet Denzel zijn kans schoon. Onder gejoel van Grace, heeft hij een heuse striptease voor haar in petto. Zijn shirt gaat uit, hij glijdt over de grond en laat zijn soepele moves zien. Grace is wel te spreken over de act. „Go Denzel”, roept ze hem eerst toe. „Oh my gosh”, zegt ze even later, wanneer het hier en daar wat vunzig wordt. „Ik krijg het warm van je, hoor.”

Alhoewel het fragment vanavond om 19.o0 uur pas in de uitzending komt, is het vandaag al gedeeld op de Instagram-pagina van het SBS6-programma. Het fragment is op het moment van schrijven al bijna 50.000 keer bekeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denzel heeft tattoo van ex in nek

Het is niet het eerste opvallende fragment tussen Grace en Denzel, die gisteren werden geïntroduceerd aan de kijkers. Wanneer Grace aan hem vraagt wat zijn eerste tattoo is, wijst hij naar een tattoo in zijn nek. „Dit is een jasmijn.” Grace wil verduidelijking. „Hoe? Een jas…?”

„Een jasmijn, ja”, antwoordt Denzel. „Om een lang verhaal kort te maken, dat is mijn ex.” „Leip! Dat is je ex?”, vraagt Grace zich hardop af. „En Jasmijn was haar naam?” Denzel knikt instemmend.

Tattoo pas na verbreken relatie gezet

Denzel zegt dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. „Ik heb ‘m pas na de relatie gezet, hè. Ik heb ‘m niet gezet toen ik met haar was.”

Hij legt die beslissing uit. „Weet je wat het is, het is onvoorwaardelijk.” Grace gaat daarin mee. „Ja, een bepaalde tijd en band die je met iemand hebt gehad, dat is niet te vergeten. Ik heb ook zo’n ex. Iedereen krijgt zo’n ex ooit.”

Tortelduifjes in Lang Leve de Liefde

De tortelduifjes lijken elkaar helemaal te hebben gevonden in het Lang Leve de Liefde-huis. Ze spreken met elkaar al over toekomstige kinderen, maken foto’s van elkaar en geven elkaar veel complimenten. „Ik kan nog steeds niet geloven dat je er zo uit ziet, hoor”, is Denzel complimenteus.

Het leidt tot een blozende Grace. Die wil graag weten wat hij zo leuk aan haar vindt. „Moet ik een spiegel pakken? Ik ben jaloers op mezelf dat ik hier ben met jou. Serieus.” Ook Grace heeft complimentjes voor haar date over. „Ik had geen hoge verwachtingen, maar ze hebben me goed verrast.”

Maar dat is niet altijd het geval. Vorige week liet een kandidaat duidelijk zijn teleurstelling blijken over zijn date.