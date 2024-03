Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas in Op1: ‘Mensen vinden het normaal om Joden te bespugen, uit te schelden en te bedreigen’

BBB-leidster Caroline van der Plas maakt zich zorgen over oplaaiend antisemitisme en vindt dat Jodenhaat keihard moet worden aangepakt. Dat zei de politica gisteravond in talkshow Op1.

Eerder deze week schoven Dilan Yeşilgöz (VVD) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) aan bij Op1 om over antisemitisme te praten.

Caroline van der Plas over antisemitisme in Op1

Van der Plas pleit in de talkshow voor een hardere aanpak van Jodenhaat. „We zien de laatste maanden, na de beestachtige terroristische moordpartij op 7 oktober door Hamas, dat het heel lelijk aan de oppervlakte is gekomen. Mensen vinden het eigenlijk wel vrij normaal om Joden te bespugen, uit te schelden en te bedreigen.”

Op1-presentator Jort Kelder vraagt zich af wat eraan te doen valt, aangezien demonstreren in Nederland is toegestaan. „Onder het mom van antizionisme wordt er Jodenhaat geuit”, zegt de politica daarop. „Bij het Holocaustmuseum in Amsterdam liep een groep rond die in Duitsland verboden is vanwege Jodenhaat, die kunnen vrij demonstreren en mensen uitschelden. Dat moet gewoon keihard worden aangepakt. Ik snap met de beste wil van de wereld niet waarom die mensen daar op zo’n protest zijn. Demonstreren mag, maar Jodenhaat verspreiden mag absoluut niet.”

Van de Plas vindt dat burgemeesters meer moeten doen. „Als er een demonstratie komt en de openbare orde is in het geding, dan mag je ingrijpen. Inmiddels hebben we zoveel van dat soort demonstraties gezien.”

Ze wijst naar de geschiedenis. „We weten allemaal wat er in de jaren dertig gebeurde wat tot de Holocaust heeft geleid. Dan mag je nu toch wel van burgemeesters verwachten dat ze dit niet toestaan onder het mom van wat in Gaza gebeurt? Je weet dat er groepen op afkomen die antisemitisch zijn. Die jongen die bij het Holocaustmuseum stond, zei: ‘Hamas is my brother.’ Dat zijn de uitwassen van de demonstraties waar ongetwijfeld heel veel goedwillende mensen zijn die helemaal niet antisemitisch zijn. Maar dit soort gasten komen er ook.”

Van der Plas wil noodverordening op 4 mei

Als het aan haar ligt, wordt er een noodverordening ingesteld voor de herdenking op de Dam op 4 mei. „Om andere redenen zijn er in 2022 en 2023 al noodverordeningen geweest, dat zou je nu ook moeten instellen. Demonstreren mag, maar echt ver weg van de Dam. Ik vind dat je dat gewoon niet kunt doen.”

De BBB’er houdt haar hart vast als de noodverordening er niet komt. „Je moet er toch niet aan denken dat we straks op de Dam staan, die twee minuten stilte houden en dat er dan in de verte leuzen worden geschreeuwd? Terwijl daar Joodse mensen lopen die de Holocaust misschien nog wel hebben meegemaakt als klein kind. Maar ook hun nabestaanden. Dat kan toch niet?”

Van der Plas haalt nogmaals de geschiedenis aan. „We zijn toch met zijn allen niet vergeten wat er is gebeurd in de jaren dertig, toen mensen ook zwegen? Het begon met een ruit ingooien, uitschelden en uitsluiten. Dat is wat er nu langzaam ook aan het gebeuren is. Daar moeten we met zijn allen keihard tegen optreden.”

Holocaust onderdeel van inburgeringscursus

De BBB-leidster pleit er ook voor dat de Holocaust onderdeel wordt van de inburgeringscursus in Nederland, net zoals in Duitsland. „Dat je het moet onderschrijven, er echt voor moet tekenen en de plicht krijgt om Joden te beschermen. Ik denk dat het heel goed is om dat in Nederland doen, omdat we zien dat de groepen die hier het meest asiel aanvragen, mensen zijn uit landen als Syrië, Eritrea en Jemen. Dat zijn landen die een Jodenhaat hebben die tot diep in hun ziel zit.”

Ze benadrukt dat het niet voor alle mensen uit de genoemde landen geldt. „Want dan krijg je dat weer. Maar het is wel bekend. Als die mensen hiernaartoe komen om asiel aan te vragen en ze krijgen uiteindelijk een verblijfsvergunning, lijkt mij het vrij normaal dat je dit erin opneemt.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

