Felle kritiek bij Sophie & Jeroen op WNL-toezichthouder Fons van Westerloo

Naast wat er allemaal speelde bij WNL zelf – volgens oud-medewerkers was er sprake van zwangerschapsdiscriminatie en manipulatie – zijn de reacties op die gebeurtenissen ook niet mals. Bij Sophie & Jeroen bespreken de tafelgasten de reactie van Fons van Westerloo, die tien jaar toezichthouder was bij Omroep WNL.

WNL zelf had gereageerd onder het artikel van het Algemeen Dagblad waarin oud-medewerkers spraken over de angstcultuur bij de omroep. In die reactie stond onder meer dat WNL „zich gelukkig prijst met een hoofdredacteur die natuurlijk zoals ieder mens niet zonder zonden is, maar enorm veel heeft bereikt”. De verhalen van oud-medewerkers gingen voornamelijk over hoofdredacteur Bert Huisjes.

Eva Jinek ging na het oorspronkelijke artikel verder in op de verhalen, op de radio.

Reactie op verhalen WNL ‘onvoorstelbaar’

Van Westerloo reageerde het volgende op de ontboezemingen: „Journalisten zijn toch geen doetjes. Iedereen weet dat ze altijd in alle vertrouwen bij mij kunnen aankloppen. Het is gek dat uit een journalistieke organisatie nooit iemand naar me toe kwam. Eén belletje was genoeg geweest.” Het is een reactie die doet denken aan die van John de Mol, baas van Talpa, toen de verhalen over The Voice naar buiten kwamen. Ook hij zei dat hij het te betreuren vond dat er geen meldingen waren gemaakt bij hem.

Bij Op1 zit onder meer Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen. Nadat presentator Jeroen Pauw de reactie van Van Westerloo voorleest, reageert hij dat hij die „onvoorstelbaar” vindt. „Dit is toch ongelooflijk?”, reageert ook Suse van Kleef, NOS-journalist. „Als je echt wil laten zien dat je het niet begrepen hebt, dan moet je met zo’n reactie komen”, vindt Lock.

Pauw: „Bert Huisjes zei: ‘Mijn deur staat altijd open’.” Volgens Van Kleef is dit „ook wat John de Mol zei”. „Dat daar loketten voor zijn ingericht en mensen zich blijkbaar niet uitgenodigd voelen om daar naartoe te gaan. Van Westerloo reageerde ook nog met ‘Sven Kockelmann heeft nergens wat van gemerkt, Rick Nieman ook niet’, dan denk ik ja, ik vind het niet verbazingwekkend dat zij niet met zwangerschapsdiscriminatie te maken hebben gehad.”

Fons van Westerloo besproken bij Sophie & Jeroen

Van Kleef vervolgt: „Er staan hier zes vrouwen met naam en toenaam in de krant en dan ga je je niet afvragen waarom zij daar wél mee te maken hebben, maar vraag je je af waarom je 50-plus mannelijke presentatoren er níet mee te maken hebben.”

Volgens Lock wordt het ook weggezet als mensen die ‘vroeger bij WNL hebben gewerkt’. „Het zou nu makkelijk praten zijn voor ze. Ik weet uit ervaring, ik heb een paar van deze vrouwen gesproken, dat het écht heel veel moed vergt om ook jaren na dato zo’n verhaal te vertellen. Dan heb je eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Deze vrouwen hebben die moed wel gehad en daar hoort volgens mij heel veel steun van iedereen voor te zijn.”

