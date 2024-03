Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de reden waarom een penis soms krimpt (en dat is best nuttig)

Een penis krimpt en groeit. Maar dat krimpen van het mannelijk geslachtsdeel heeft wel degelijk een functie. En de penis reageert daarin op bepaalde prikkels. Een uroloog legt uit hoe dat precies zit.

Op de een of andere manier blijkt lengte wat betreft de penis een dingetje. Eerder sprak seksuoloog Goedele Liekens nog haar deskundige mening uit over de ‘ideale piemel’. En dit keer vertelt uroloog Piet Hoebeke aan het Belgische HLN hoe dat zit met het groeien en krimpen van de penis.

Waarom groeit en krimpt de penis?

Mannen hebben een dartosspier in de penis en balzak. Een spier die in de oertijd goed van pas kwam. „Deze spier kon de genitaliën naar binnen trekken, zodat de penis niet aan doornstruiken en andere pijnlijke planten kon blijven hangen”, vertelt Hoebeke.

Maar zoals jij ook weet, lopen we niet meer naakt rond en evolueerde ook deze spier. „Wel reageert hij nog op twee belangrijke externe prikkels.”

Prikkels voor het krimpen

Koud water is één van die prikkels. Maar daar is ook een reden voor. „Bij kou zullen de penis en de balzak inkrimpen en rimpelig worden, terwijl ze bij warmte net uitrekken. In een koude omgeving is het immers interessant om de hele ‘apparatuur’ op lichaamstemperatuur te houden, terwijl het bij heel hoge temperaturen beter is om de teelballen wat naar buiten te laten hangen ter afkoeling”, licht de uroloog toe.

Maar er is nog een prikkel die het mannelijk geslachtsdeel kan doen krimpen, namelijk stress. „Adrenaline, het hormoon dat bij stress vrijkomt, reageert volgens het vecht-of-vluchtprincipe.” En om te vluchten is een ingetrokken penis een stuk praktischer. „Er zijn mannen die door continu stress dus ook met een continu samengetrokken gevoel aan hun ballen en penis rondlopen”, aldus Hoebeke. Waarna hij concludeert: „Hoe meer stress een man heeft over de lengte van zijn penis, hoe korter die wordt.” En wellicht is je bekend dat de piemel op vakantie langer is? ‘De eigenaar’ is dan namelijk ontspannen en de temperatuur is op vakantie vaker aangenaam.

Manieren om penis langer te maken

Sommige mannen overwegen een operatie of ingreep om hun geslachtsdeel langer te maken. De uroloog legt uit dat er wel degelijk mannen zijn die een ‘begraven penis’, een extreme vorm van penisretractiliteit, hebben. „De penis van de man ligt dan te diep in zijn lichaam.” Bij kinderen kan een arts hier wat aan doen, maar Hoebeke is niet happig op zulke operaties bij volwassenen.

En sommigen spuiten botox in hun dartosspier. Iets dat de penis verlengt, maar volgens Hoebeke slechts zes weken werkt. „Andere mannen gebruiken dan weer ‘penisstrekkers’ om de huidspier wat uit te rekken, waardoor die uitgeput raakt en de boel wat meer ‘laat hangen’.” Maar zodra je stopt met het strekapparaat, neemt de spier en de penis zijn normale gestalte weer aan.

Sceptisch

De uroloog legt uit dat als mannen lang en hard genoeg trekken, ze hun geslachtsdeel langer kunnen maken. Maar hij is daar sceptisch over. „Of de penis dan op den duur nog zijn normale functie zal kunnen uitvoeren, is een andere vraag…”

