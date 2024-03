Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om Lang Leve De Liefde-deelnemer die indruk probeert te maken met auto van zijn broer

In Lang Leve de Liefde gaan Ascha en Lucinda op date met elkaar. Hij probeert indruk te maken door zijn dikke bak te laten zien. Bij nader inzien blijkt die auto toch niet van hem te zijn, tot hilariteit van kijkers op X.

De kandidaten in Lang Leve de Liefde zorgen regelmatig voor vermakelijke televisie. Zo was een kandidaat onlangs pijnlijk ongezouten over uiterlijk van zijn date: dat vond hij niets. „Ik zoek een fotomodel”, wond hij er geen doekjes om.

De date tussen Lucinda en Ascha begint met de gebruikelijke koetjes en kalfjes. „Wat doe je zoal in het dagelijks leven?”, vraagt Lucinda aan Ascha. „Ik ben beveiliger”, antwoordt hij. „Oh, dat zou je niet zeggen”, zegt Lucinda lachend. „Want?”, is Ascha benieuwd. „Dan heb je een heel ander type voor je. Van die uitsmijters.” Dat is Ascha niet, vertelt hij. „Ik ben beveiliger bij het Rijk, maar ik zit op een kantoor.” Lucinda vertelt dat ze is afgestudeerd als sociaal maatschappelijk werker.

Ze is benieuwd wat Ascha bij het programma heeft opgegeven. „Inmiddels ben ik een aantal jaren vrijgezel”, vertelt hij. „Ik zou het leuk vinden om een relatie op te bouwen. Haarkleur maakt me niet uit. Wat jij hebt, vind ik super mooi. Bril staat ook goed.” Ook Lucinda is positief. „Mooie kleur ogen. En je lijkt me ook heel aardig en spontaan.”

Ascha laat ‘zijn’ auto zien

So far, so good. „Houd je een beetje van auto’s?”, vraagt Ascha dan. „Jawel”, antwoordt Lucinda. „Heb jij een auto?” Hierop antwoordt Ascha bevestigend. „Is dat die dikke grote?”, vraagt Lucinda. „Ja”, zegt hij trots. „Wil je hem eens zien?”

Dan komt de aap uit de mouw: Ascha geeft toe dat de auto ‘heel officieel’ niet van hemzelf is. „Hij is van een van mijn broers.” De twee lopen naar buiten om de auto te bewonderen. „Mooi hoor”, zegt Ascha met niet bijzonder veel enthousiasme. „Echt een mannenautootje, hè? Ik persoonlijk hecht niet zoveel waarde aan dure dingen.” Hierop zegt Ascha dat hij zelf ook helemaal niet in dikke auto’s rijdt. „Ik rijd zelf in een Audi A1. Dat is een kleine auto.”

Op X liggen kijkers dubbel om het tafereel:



Mannen en grote auto's.

Compensatie gedrag… En dan is de auto ook nog eens van zijn broer 😂😂😂#LangLeveDeLiefde #LLDL pic.twitter.com/djwpSgUejf — Ɠɾɑѵíղ Ʀɑɑғ (@Gravin_Raaf_) March 14, 2024



Is dat jouw auto? “Ja!” ff later: “ niet helemaal… eigenlijk is hij van m’n broer”… #langlevedeliefde #Lldl pic.twitter.com/w8ELGGsGuq — Mijne Koninklijke laagheid (@jonvandenb) March 14, 2024



Waarom voorrijden in de auto van je broer….!!??? Beetje stoer doen met andermans centen….!!#lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/GG1aFKy3aN — Johan GrandiGoos (@johan05024017) March 14, 2024

Je kunt Lang Leve de Liefde terugkijken via KIJK.

