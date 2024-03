Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bejaardentehuis wilde Glennis Grace niet in de buurt van oude mensen hebben

Zangeres Glennis Grace (45) zou haar taakstraf voor geweldpleging na het beruchte Jumbo-incident eigenlijk uitvoeren in een bejaardentehuis. De instelling heeft daar een stokje voor gestoken: ze wilden haar niet in de buurt van oudere mensen hebben na wat er was gebeurd.

Dat vertelt Grace aan De Telegraaf. In februari van vorig jaar raakte de zangeres betrokken bij een ‘incident’ in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam. Dat zat zo: Grace zou naar de supermarkt zijn gegaan nadat haar 15-jarige zoon gewond thuis kwam „en haar meedeelde te zijn mishandeld door meerdere supermarktmedewerkers”.

Volgens haar advocaat werd de zangeres toen uitgelachen en gaf ze een medewerker een duw. Andere mensen zeggen weer dat ze zou hebben geschopt en geslagen, dat ze een groep verzamelde om naar de Jumbo te gaan en dat ze schreef ‘dat er koppen zouden gaan rollen’. In ieder geval kreeg Grace in oktober een taakstraf van 200 uur opgelegd. Ze raakte naar eigen zeggen ook meerdere vrienden kwijtgeraakt en haar fanschare slonk.

Glennis Grace over haar taakstraf

Grace vertelt dat de dagen na haar arrestatie heftig waren. „Ik zat daar maar alleen, totaal in shock. Het was stom wat ik heb gedaan, dat ga ik niet ontkennen. Maar ik zag mijn zoon thuiskomen met een bebloed gezicht, en daar heb ik op gereageerd. Wat dat betreft is de liefde van een moeder voor haar kind een van de gevaarlijkste liefdes die er bestaat. Ik wil het zeker niet goedpraten of mezelf als slachtoffer neerzetten, daar heb ik een hekel aan. Maar dat gevoel dat je alles doet voor je kind, herkennen andere moeders misschien wel.”

Nadat het bejaardentehuis niet meer wilde dat ze daar kwam werken, heeft Grace uiteindelijk vorig jaar vooral „veel geschoffeld” op een begraafplaats. „Hoewel het echt wel bikkelen was op die begraafplaats, vond ik het ook heerlijk om daar bezig te zijn”, blikt ze terug. „Drie dagen in de week was ik in de natuur en heel erg op mezelf aangewezen, waardoor ik kon nadenken over de shit die er was gebeurd. Het was misschien niet de meest vrolijke omgeving, maar ik vond het wel iets rustgevends hebben.”

‘Het is een eyeopener geweest’

De zangeres dacht op de begraafplaats ook aan haar leven voor het incident in de Jumbo. „Ik was altijd maar aan het werk en maakte nooit tijd voor vrienden en familie. Daar besefte ik hoe belangrijk het is dat je wel met hen blijft afspreken”, vertelt ze. „In die zin is die periode ook een soort eyeopener voor mij geweest. Ik heb het drie maanden gedaan en had echt een heel goede klik met de mannen die daar werkten, het waren van die echte Amsterdammers. Het klinkt misschien gek, maar toen ik daar eenmaal klaar was, miste ik het zelfs een beetje.”

Grace heeft in de periode na het voorval nauwelijks opgetreden en geen muziek uitgebracht. Haar eerste single in lange tijd, Zeg Niks, is vandaag verschenen. Toch ziet ze het niet als haar comeback. „Ik snap wel dat andere mensen het zo zien, dat mag ook. Ik hoop dat ze me een nieuwe kans geven. Natuurlijk vind ik het wel spannend, maar dat is een uitdaging die ik aanga. Als ik de reacties in mijn inbox zie, geloof ik wel dat mensen toe zijn aan nieuwe muziek.”

Vorige Volgende

Reacties