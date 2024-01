Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderden protesterende boeren blokkeren snelwegen in België

In België zijn sinds zondagavond honderden boeren op de been, met talloze geblokkeerde snelwegen tot gevolg. Ook maandagochtend wordt grote verkeershinder verwacht. Sinds zondagmiddag blokkeren zo’n vierhonderd tractoren in Wallonië de E411 en E42 tussen Namen en Weyler bij het knooppunt Daussoulx. Landbouworganisatie Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) heeft aangekondigd dat de boeren pas na de ochtendspits op maandag vertrekken.

Ook elders in Wallonië werden veel wegen geblokkeerd, zoals op de snelweg E19 van Nijvel richting Brussel en op de Brusselse ring bij Halle zou de weg bezet zijn door boeren en hun tractoren. In de zuidoostelijke provincie Luxemburg was een colonne tractoren aanwezig op de N4 richting Namen, waardoor de rijbaan werd afgesloten.

Na boerenprotesten in Duitsland en Frankrijk voeren nu ook de Belgische boeren actie tegen het beleid van hun regering. In Wallonië willen de boeren een week lang wegen gaan blokkeren, om burgers bewust te maken van de problemen waarmee de sector worstelt. In Vlaanderen zijn er vooralsnog geen grote acties gepland.

ANP

