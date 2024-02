Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John de Wolf bij Op1 openhartig over moeder met Alzheimer: ‘Doet zoveel pijn, dat het niet te doen is’

Iemand waar je van houdt, die jou niet meer herkent. Dat moet één van de pijnlijkste dingen zijn die een mens meemaakt, en mensen wiens dierbare dementie of Alzheimer heeft, kennen dat gevoel maar al te goed. Oud-voetballer John de Wolf worstelt ook met dat gevoel: zijn moeder heeft Alzheimer. Hij schoof gisteren aan bij Op1 om het over de situatie te hebben.

Op1-presentator Tijs van den Brink noemt dat De Wolf onlangs al zei dat het voor hem steeds moeilijker wordt om naar het verzorgingstehuis te gaan waar zijn moeder zit.

Metro schreef vorig jaar nog over de dementerende Jaap, van slechts 34 jaar oud. „We zijn hem allang kwijt”, vertelde zijn familie over hem.

John de Wolf bij Op1: ‘Het is mijn moeder niet meer’

„Mijn moeder heeft een vergevorderd stadium van Alzheimer en ik moet zeggen: als ik daar kom, ik ben er wel, maar het is mijn moeder niet meer”, vertelt De Wolf. „Er is geen contact meer. Het doet zoveel pijn, dat het eigelijk voor mij niet meer te doen is om daarheen te gaan.”

De oud-voetballer zegt dat als hij „het gevoel zou hebben dat ik nog één procent contact heb of ik iets voel dat zij voelt dat ik er ben”, hij veel regelmatiger op bezoek zou gaan. „Ik ga weg en dan zit ik als een klein kind in de auto te janken.” Van den Brink: „Vanwege het verdriet?” „Ja het verdriet dat ze daar zit, wetende dat zij dat niet had gewild”, komt het antwoord van De Wolf.



.@JdWolf_Official heeft een moeder met Alzheimer, hij kan het bijna niet meer opbrengen om haar te bezoeken. ‘’Als ik daar kom dan ben ik er wel, maar het is mijn moeder niet meer. Het doet zo veel pijn, dat het eigenlijk niet meer te doen is.’’ #Op1 #EO pic.twitter.com/H1tdr4NIYg — Op1 (@op1npo) February 6, 2024

Schuldgevoel richting moeder met Alzheimer

Hij had altijd een goede relatie met zijn moeder, „dat is het probleem niet”. Hij noemt zichzelf „wel een moederskindje”. Van den Brink: „Is dat ook niet een gevecht met jezelf? Je kunt wel zeggen ‘er is geen contact meer’, maar het is wel je moeder.” Maar volgens De Wolf is de moeder die daar zit, niet meer de moeder die hij kent. „Ik zit daar bij een stoel, waar zij in zit, ik kijk haar aan, ik probeer contact te hebben… En heel egoïstisch: ‘Ma, ik ben er, John, je zoon’. En dan kijkt ze me aan van: ‘Ik weet niet wie jij bent, maar…’ Dat is heel egoïstisch van mij, want eigenlijk weet ik het antwoord wel. Maar je probeert toch te kijken of het misschien lukt, maar het gebeurt gewoon niet.”

Van den Brink is benieuwd of De Wolf zich schuldig voelt dat hij niet meer op bezoek gaat. Dat was lange tijd wel zo, maar sinds kort niet meer. „Tot aan de kerst heb ik me heel erg schuldig gevoeld”, vertelt hij. „Met de kerst waren we er, toen hebben we met de verzorgers en verplegers een gesprek gevoerd waarin ik aangaf dat ik me heel erg schuldig voel. De verzorgers staan 24 uur per dag voor deze mensen klaar, met heel veel liefde.” Hij beschrijft dat het antwoord dat hij kreeg van de verpleging, hem rust gaf.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

