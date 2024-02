Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gronings weggetje mag maar voor de helft gebruikt worden door ruzie tussen boeren en natuurbeheerorganisatie

Wandelaars en fietsers in het noorden van Groningen lopen kans om een wel heel bijzonder weggetje tegen te komen. De M.D. Teenstraweg, een smalle strook asfalt boven het dorpje Warffum, is namelijk in de lengte in tweeën gedeeld. Aan de ene kant mag wel gerecreëerd worden, maar aan de andere kant wordt fietsers en wandelaars de toegang ontzegd.

Dat er maar op één weghelft gerecreëerd mag worden, komt door onenigheid tussen boeren, die deels eigenaar van het pad zijn, en de natuurbeheerorganisatie Het Groninger Landschap.

De boeren klaagden in 2018 over overlast door recreanten. Ze besloten het pad deels af te sluiten, met als gevolg dat andere wegen niet meer te bereiken waren en dat het gebruik van de weg door recreanten ook niet meer mogelijk was.

Strijd over Gronings weggetje

Het Groninger Landschap vroeg de gemeente om in de strijd over het gebruik van het weggetje te bemiddelen. Heel succesvol was dat echter niet, zo blijkt nu. Als oplossing werd de weg namelijk over de lengte in tweeën gedeeld, waardoor aan de ene kant wel gerecreëerd mag worden en aan de andere kant niet.



Volgens een boer die aan de weg woont, werd het vooral erg druk op het weggetje toen deze werd opgenomen in een aantal fiets- en wandelroutes. „Dat is gebeurd zonder ons daarin te kennen”, zegt hij tegen RTV Noord. „Het werd toen veel te druk, wij wonen hier ook voor onze rust. Toen hebben we de weg zelf maar afgesloten.”

Pad was opgenomen in populair wandelevenement

Ook een woordvoerder van Het Groninger Landschap geeft toe dat er soms wel erg veel mensen op de weg waren. „Het pad was opgenomen in een editie van het wandelevenement ‘Tocht om de Noord’. En er gingen ook andere routes over het pad. Toen werd het de boeren te dol.”

Dat de boeren de overlast op probeerden te lossen door het pad zelf maar helemaal af te sluiten, ging Het Groninger Landschap vervolgens weer te ver. „Toen zijn wij ook op onze strepen gaan staan en is er gekozen voor deze oplossing. Iedereen heeft nu zijn eigen gelijk gekregen.”

