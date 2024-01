Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er achter de schermen in Ter Apel? Documentaireserie De Wereld in Ter Apel geeft uniek inkijkje

Het is één van de meest controversiële onderwerpen van het moment: de asielcrisis. Deze zomer viel zelfs het kabinet op dat thema. Maar hoe ziet het er nou precies uit als je asiel wilt aanvragen in Nederland? In de documentaireserie De wereld in Ter Apel krijgen kijkers een unieke blik achter de schermen.

In de documentaireserie worden IND-medewerkers en asielzoekers gevolgd in het aanmeldproces. Dat laat meteen zien hoe ingewikkeld het is voor zowel medewerkers om zich een weg te banen in de vastgelopen asielketen.

Zenuwen tijdens verhoor

De tweede aflevering van De wereld in Ter Apel begint met een Syrische man die, ondanks zijn tolk, niet snapt welke vragen hem gesteld worden. De hoormedewerker weet niet wat ze nog meer kan doen dan de cameraploeg wegsturen en rustig de vragen te herhalen. „Maar daarna werden de zenuwen eigenlijk alleen maar erger”, legt ze uit. „Ik heb nog wel Nico over. Dus een mannelijke collega kan het eventueel overnemen. We kunnen het proberen in ieder geval.”

In een ander verhoor vraagt de IND-medewerker de asielzoeker vijf minuten te praten in de taal die hij zegt te spreken, het Somalisch. „Ik ben gevlucht om mijn toekomst veilig te stellen. Ik ben nog jong. Ik zou graag veel succes behalen in het leven. Ik houd van sport. Ik fiets ook graag. Ik vind het leuk om met Somalische meisjes te flirten”, vertelt de jongen, terwijl zijn monoloog wordt opgenomen.

Onvoorspelbaarheid in De Wereld in Ter Apel

Onvoorspelbaarheid is een flink complicerende factor in het werk van de IND, zoveel wordt duidelijk in De wereld in Ter Apel. De medewerkers die de voorregistratie in Ter Apel uitvoeren, weten dagelijks niet hoeveel mensen er naar het aanmeldcentrum komen, omdat mensen die voor het eerst een asielaanvraag doen op eigen gelegenheid en niet op afspraak naar Ter Apel komen.

En zo blijkt in mei 2023 plotseling een flinke toename te zijn in het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). „Als je kijkt naar de eerste dagen van deze week, dan zie je dat de druk wel weer toe begint te nemen. Dat zie je voornamelijk bij de amv, waar we zowel gisteren als eergisteren 28 aan instroom hebben gehad. Dat is echt heel erg hoog. Als dat een voorbode is voor wat er allemaal regulier op ons af gaat komen, dan gaat het de komende weken wel echt heel veel drukker worden.”

Ongeduld neemt toe

Tussen alle aanvragen door wordt het ongeduld van wachtende asielzoekers groter, laat De Wereld in Ter Apel zien. Zo staat er plotseling een groepje demonstranten buiten het aanmeldcentrum. Het zijn asielzoekers uit een ander azc die willen weten hoe het ervoor staat met hun procedure. „We zijn een groep asielzoekers die in oktober en november 2022 asiel hebben aangevraagd. En tot nu toe hebben we ons eerste gesprek nog niet gehad. We zijn hier om te laten weten dat we er nog steeds zijn.”

We zijn jullie niet vergeten, reageert de manager. „Het maakt je kapot en het is frustrerend”, zegt de asielzoeker. Voor de manager zit er weinig op dan de situatie uit te leggen. „Ik wil mijn excuses aanbieden voor de lange wachttijden. Het is een beetje een chaos in de asielprocedure. En met chaos bedoel ik dat het druk is.”

Kijk de aflevering van De Wereld in Ter Apel terug via NL Ziet.

