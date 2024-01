Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 68.000 mensen meldden zich als mogelijke ‘toeslagenouders’

Meer dan 68.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal. Het gaat om precies te zijn om in totaal 68.376 mensen die uiteindelijk bij de verantwoordelijke organisatie hebben aangeklopt voor de deadline, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Uiterlijk de laatste dag van vorig jaar mochten gedupeerden zich melden, hoewel er op 1 en 2 januari ook nog coulant werd gekeken naar meldingen vanwege de feestdagen. De Tweede Kamer wilde de laatste deadline voor het melden als gedupeerde aanvankelijk nog verzetten, maar het kabinet ging daar niet in mee.

Mensen van wie uit een eerste lichte toets blijkt dat zij gedupeerd zijn, komen in aanmerking voor 30.000 euro compensatie. Van de gemelde ouders heeft 95 procent al zo’n toets doorlopen. Momenteel zijn 33.225 ouders erkend gedupeerde. Zij hebben dus in elk geval al de 30.000 euro gekregen, en krijgen hulp met onder meer uitstaande schulden.

Grote bedragen

Na de eerste toets, kunnen ouders een uitgebreidere ‘integrale beoordeling’ krijgen. Ruim de helft van de gemelde ouders heeft dat traject doorlopen. Uit dat traject kan blijken dat een ouder recht heeft op meer geld.

Gedupeerden van het toeslagenschandaal werden onterecht als fraudeur behandeld. Zij moesten in veel gevallen in korte tijd grote bedragen aan ontvangen toeslagen terugbetalen. Bij sommigen leidde dit tot enorme financiële problemen. Het ging vooral om ontvangers van kinderopvangtoeslag. Naar aanleiding van het vernietigende rapport van een ondervragingscommissie over de kwestie, stapte begin 2021 het voltallige derde kabinet-Rutte op.

ANP

