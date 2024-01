Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Married At First Sight-kijkers ergeren zich aan teleurgestelde Malou na onthulling huwelijksreis: ‘Onbeschoft’

In Married At First Sight krijgt het kersverse stel Malou (33) en Sarath (40) te horen waar hun huwelijksreis naartoe gaat. Malou steekt vervolgens niet onder stoelen of banken dat Fins Lapland allesbehalve haar droombestemming is.

Ze had in het tv-programma van RTL vurig gehoopt op een zonnig oord.

De dag begint voor Malou en Sarath met een ontbijtje op bed, inclusief envelop met de bestemming voor hun huwelijksreis. „Zullen we die eerst openen?”, zegt Malou nog enthousiast. Maar ze voelt de bui al hangen als ze plaatjes van het noorderlicht en sneeuw op de kaart ziet staan. „Lees jij dat maar voor dan”, zegt ze tegen haar echtgenoot.

Johan Derksen had onlangs kritiek op het programma, hij vindt het „bijna misdadig” dat er een seksuoloog meewerkt.

Malou teleurgesteld over huwelijksreis in Married At First Sight

„Het plaatsje Ruka Kuusamo wordt een sprookjesachtige locatie voor jullie huwelijksreis”, leest Sarath voor. De teleurstelling druipt ondertussen van het gezicht van Malou af. Mokkend nipt ze aan haar koffie. „Fins Lapland, oh echt waar jongens”, zegt ze zich terwijl zich voorover laat vallen op het bed. „Dat vind ik echt niet leuk.”

Sarath probeert zijn vrouw te troosten. „Ik was er al bang voor. Gaat het een beetje met je?” „Niet echt”, antwoordt Malou. „Teleurstelling hoort bij het leven af en toe, toch?”

„Wat kan ik doen?”, vraagt Sarath nog. „Helemaal niks”, zegt Malou daarop. „Ik heb met je te doen”, zegt Sarath lief. „Ik heb twee lange broeken mee”, klaagt Malou. Sarath: „Je mag wat van mij lenen, maar ik weet niet of dat gaat zitten.”

„Ze was het er duidelijk niet mee eens, dat laat ze ook goed blijken. Ik schrik dan wel eventjes, ik ben wat zachtaardiger daarin”, vertrouwt Sarath de camera toe. „Ik wil voor haar dat zij het leuk heeft, dan weet ik dat zelf ook happy ben. Zo’n momentje zou eigenlijk zoiets moeten zijn: wow schat, hier gaan we naartoe. Nu heb je beiden een ander gevoel en het is toch je huwelijksreis.”

‘Ik houd niet van kou’

Op haar telefoon checkt Malou de weersverwachting van Fins Lapland. Ook daar wordt ze sip van. „Kijk nou eens naar die temperaturen. Woensdag 80 procent kans op regen.” Sarath probeert wederom de moed erin te houden. „Wie weet komen we er heel anders van terug.” Daar wil Malou niets van weten. „Jij probeert het positief te draaien. Niet doen.”

„Ik houd niet zo van kou”, legt Malou voor de camera’s uit. Ze had meer zin gehad om de liefde met Sarath op de Costa Brava te onderzoeken. „Liever dan Finland, potverdorie.”

Kijkers vinden de reactie van Malou op een gratis vakantie maar ‘ondankbaar’. „Een cursus ‘omgaan met tegenslag’ is voor Malou geen overbodige luxe. Want meine güte….wat een onbeschofte en ondankbare reactie!”, schrijft een kijker. Een ander: „Sarath begeeft zich daar op glad ijs en Malou bevriest nog meer en verandert in een ijskoningin.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mafs. Hoe Malou reageert, herken ik wel. Zo reageerde ik ook toen Ik 4 was en spruiten kreeg ipv patat. — Helen (@helenamonica14) January 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heb je nog nooit gehoord van het spreekwoord: Je mag een gegeven paard niet in de mond kijken?@Malou #MAFS — Ina Kip (Stampertje) (@Ina_Kip) January 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Malou is niet blij met een gratis reisje naar Finland. Ik ken genoeg die dat echt tof zouden vinden. Beetje blijer mee zijn #mafs — Lianne van Veen (@Liedje87) January 23, 2024

Er wordt ook betwist of het huwelijk een lang leven beschoren is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sarath en Malou schreeuwt mislukking. Hoe hebben ze hun in hemelsnaam kunnen matchen. #MAFS pic.twitter.com/TS1om3xcjQ — Liesbeth (@lieseltjetweet) January 23, 2024

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

