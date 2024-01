Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Passagier ontdekt ontbrekende bouten in vleugel van vliegtuig, vlucht geannuleerd

Stel je voor: je zit in het vliegtuig en opeens valt het je op dat er meerdere bouten en schroeven in de vleugel van het vliegtuig ontbreken. Het overkwam een passagier van vliegmaatschappij Virgin Atlantic. De vlucht moest geannuleerd worden.

Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken naar John F. Kennedy International Airport in New York toen vliegmaatschappij Virgin Atlantic de vlucht vanuit Manchester besloot te annuleren. Dat gebeurde nadat een van de passagiers ontdekte dat er een aantal schroeven en bouten aan de bovenkant van een paneel van de vleugel ontbraken.

Vlucht werd uit ‘voorzorg’ geannuleerd

De cockpitbemanning werd gewaarschuwd, waarop werd besloten de vlucht te annuleren. Zo hadden monteurs de tijd om onderhoudscontroles en inspecties uit te voeren. Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij gebeurde dit ‘uit voorzorg’.

Tijdens de inspectie bleek dat de passagier inderdaad gelijk had. Vier bevestigingsmiddelen op een paneel aan de bovenkant van de vleugel bleken te ontbreken. Toch was de veiligheid van de passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij niet in gevaar. „Zo’n paneel bevat 119 schroeven en bouten dus er was geen impact op de structurele integriteit of het draagvermogen van de vleugel en het vliegtuig was veilig om te vliegen”, aldus de woordvoerder tegen dagblad Manchester Evening News.

Vliegtuig weer in gebruik

Hij vervolgt: „De veiligheid van onze passagiers en medewerkers is altijd onze topprioriteit. De veiligheid is op geen enkel punt in gevaar gekomen en we zorgen altijd dat alles volgens de veiligheidsstandaard in orde is.” Het vliegtuig is inmiddels weer in gebruik. „Wel willen wel graag onze excuses aanbieden aan onze klanten voor de vertraging van hun reis.”

Ter vervanging werden er nieuwe schroeven en bouten geïnstalleerd. De passagiers van het vliegtuig konden met andere vluchten alsnog naar New York vliegen.



Context/Details: A Virgin Atlantic flight bound for New York City from Manchester Airport was canceled just before takeoff due to a passenger's alert about missing bolts on the plane's wing. The incident occurred on January 15, when British traveler Phil Hardy, 41, noticed… pic.twitter.com/r8mn6UnrLb — BoreCure (@CureBore) January 23, 2024

