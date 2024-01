Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Levenslang geëist tegen drie verdachten voor moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en ‘moordmakelaar’ Krystian M.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

„De moord was bij uitstek bedoeld om de bevolking vrees aan te jagen”, zei de officier van justitie woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. „Aan het begin van de avond, in een drukke straat, midden in het centrum van Amsterdam. Veel mensen waren getuige van de aanslag.”

Zaak opnieuw

Tegen G. (24) en E. (37) was al een levenslange celstraf geëist in de zomer van 2022. Maar delen van de strafzaak moesten opnieuw nadat het OM een nieuwe getuige had gepresenteerd. Volgens deze getuige, aangeduid met het nummer 5089 of Eddy, heeft de 28-jarige Krystian M. de moord geregeld in opdracht van een Marokkaanse man die hij ‘oom’ noemde. Volgens het OM gaat het hier om Ridouan Taghi. Die heeft deze beschuldiging eerder al ontkend. Hij is geen verdachte in deze zaak, maar wel in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Een motief voor de moord is volgens justitie dat De Vries vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn al de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord.

