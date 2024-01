Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw reageert op ophef rond geëmotioneerde Sophie Hilbrand

Khalid Kasem is vanwege verdenkingen van omkoping voorlopig niet meer te zien bij talkshow Khalid & Sophie. Sterker nog, het programma is omgedoopt tot Sophie & Jeroen en Jeroen Pauw neemt zijn plek in. Tijdens de eerste aflevering reageerde Sophie Hilbrand geëmotioneerd op de afwezigheid van haar collega, waar nogal wat kritiek op kwam. Nu reageert ook Jeroen Pauw.

„Khalid is er natuurlijk voorlopig niet. Het doet mij ook een beetje pijn eigenlijk”, zei Hilbrand maandagavond emotioneel. „Wij kennen Khalid allemaal hier als echt een geweldige man en een lieve collega. We missen hem ook gewoon. Dus we hopen dat hij hier ook weer te zien zal zijn.”

Volgens kijkers deed Hilbrand ‘alsof Khalid slachtoffer is’ en ging het om ‘krokodillentranen’.

Dit vindt Jeroen Pauw van geëmotioneerde Sophie Hilbrand

Jeroen Pauw kan zich in die kritiek in ieder geval niet vinden. Hij vindt het juist logisch dat Hilbrand met emotie reageert op de gebeurtenissen.

„Ik begrijp haar wel”, reageert Pauw tegen De Telegraaf. „Hoe vervelend het ook is als je je emoties toont in een uitzending, – dat vind je zelf vaak als presentator vervelend – maar die dingen kunnen gebeuren.” In zijn eerste uitzending van gisteravond sprak Pauw niet over het feit dat hij Kasem vervangt.

Pauw benadrukt tegenover de krant dat hij „niet van plan is” om Hilbrand „te gaan recenseren” over maandagavond. „Ik constateer dat zij op persoonlijk vlak een goeie relatie hebben. Dat heeft zij laten zien in haar emotie, that’s it.”

Wat is er aan de hand met Khalid Kasem?

Kasem werd begin deze maand door het Algemeen Dagblad in verband gebracht met omkoping. In 2019 zou hij tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had, hebben gezegd dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen.

Kasem ontkent de beschuldigingen, maar legde wel zijn werkzaamheden bij BNNVARA neer. Tijdens de afwezigheid van Kasem zal Jeroen Pauw zijn plaats innemen, waardoor hij afwisselend met Hilbrand weer te zien is op NPO 1 als talkshowhost.

De rijksrecherche doet een „oriënterend onderzoek” naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigde dat vorige week. Er is nog geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Reacties