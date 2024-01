Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS beschouwen Houthi’s weer officieel als terroristen

De Verenigde Staten beschouwen de Jemenitische Houthi’s weer officieel als terroristen. Het besluit volgt na aanvallen van de rebellen op Amerikaanse militairen en de commerciële scheepvaart op de Rode Zee en Golf van Aden, aldus de toelichting van nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

De aanmerking is volgens Sullivan een „belangrijk instrument” om de Houthi’s financieel te treffen en „verantwoordelijk te houden voor hun daden”. De rebellen werden in 2021 van de lijst met terroristen gehaald, nadat ze onder de vorige president Donald Trump er juist op werden gezet. De regering van Joe Biden maakte dat besluit ongedaan in verband met de grote humanitaire crisis in Jemen.

De wijziging gaat over dertig dagen in. Volgens Sullivan moet dit voorkomen dat de bevolking van Jemen het slachtoffer wordt. De hulp aan de burgers moet doorgaan, benadrukt hij. De adviseur wijst erop dat het Amerikaanse besluit kan worden teruggedraaid zodra de Houthi’s stoppen met hun aanvallen op de Rode Zee en Golf van Aden. Biden had de Houthi’s onlangs „terroristen” genoemd.

De Houthi’s vallen schepen aan als steunbetuiging aan de Palestijnen in de Gazastrook. Eerst werden alleen Israëlische schepen en schepen van en naar Israël als doelwitten aangemerkt. Maar sinds Amerikaans-Britse aanvallen op de Houthi’s in Jemen, beschouwen de rebellen ook schepen van de VS en het VK als legitieme doelwitten.

ANP

Reacties