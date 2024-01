Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Telefoon en internet Gazastrook liggen al zes dagen plat

De telecommunicatie in de Gazastrook ligt al zes dagen plat en dat is volgens NetBlocks de langste periode tot dusver sinds de oorlog tussen Israël en Hamas. NetBlocks is een organisatie die het internetverkeer in de wereld monitort.

De telefoon- en internetdiensten vielen vorige week vrijdag uit, de zesde keer tijdens de oorlog. De grootste telecomprovider in Gaza zei dat dit kwam door „de aanhoudende agressie”. Het is niet duidelijk wanneer de communicatiediensten weer beschikbaar zullen zijn.

Er kan nu alleen met de buitenwereld worden gecommuniceerd via satelliettelefoons en soms met Israëlische simkaarten vanaf hoge gebouwen in het zuiden van de Gazastrook. Het gebrek aan communicatiemiddelen bemoeilijkt de hulpverlening in het gebied, waar negen op de tien inwoners is ontheemd.

ANP

