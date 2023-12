Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Milou is drukke Ruben zat in Lang Leve de Liefde: ‘Er zit geen uitknop op’

Milou heeft het maar zwaar in Lang Leve de Liefde. Duizenden tv-kijkers zagen gisteravond op SBS6 hoe de match van Milou, Ruben, het ontbijt hét perfecte moment vond om Milou de oren van het hoofd te vragen. Maar dat is voor Milou maar wat lastig zo vroeg in de ochtend…

„Wat een heftige gesprekken, zo vroeg in de ochtend”, verzucht Milou eerlijk. Drukte zagen we in het programma al eerder. Herinner je je Johan Vlemmix misschien?

Lang Leve de Liefde

Het is ochtend en Milou en Ruben schuiven samen aan de ontbijttafel. Milou, die duidelijk nog even wakker moet worden, wil in rust genieten van haar kopje koffie en wat eten. Maar Ruben wil vooral praten, en dan niet over koeltjes en kalfjes. „Door mijn reizen heb ik zoveel rust ervaren. Ik raad het iedereen aan. De rust die ik in mezelf heb gevonden, voelt heerlijk”, begint hij.

Het blijft niet alleen bij praten, maar ook bij vragen: „Hoe kijk je naar jezelf en naar de wereld?”, vervolgt hij. „Wat een heftige gesprekken zo vroeg in de ochtend”, verzucht Milou vervolgens.

Geen uitknop

De twee ronden het ontbijt af, maar het Lang Leve de Liefde-vragenuurtje gaat nog in volle vaart door. Milou pakt haar telefoon erbij en zoekt hulp bij het thuisfront. Aan haar moeder stuurt ze een appje met ‘er zit geen uitknop op’. Als antwoord krijgt Milou dat ze ‘de batterijen er dan uit moet halen’. Maar mensen hebben geen batterijen, weet ook Milou, dus probeert ze een manier te vinden om met de energieke Ruben om te gaan.

Tijdens het maken van een collage over de toekomst, speelt Milou daarom ook open kaart. „Ik krijg het idee dat jij constant aan staat. Dat doorratelen wordt mij te veel. Voor mijn gevoel wordt het alleen maar erger.” Stil zijn vindt zij soms ook fijn, geeft ze eerlijk toe.

De Lang Leve De Liefde-kijkers zijn het met Milou eens. „Ruben is een beetje heel veel”, schrijft een kijker op X.



‘Niet het dekseltje voor mijn potje’

Uiteindelijk komen de twee dan ook samen tot de conclusie dat ze hun Lang Leve de Liefde-experiment niet willen verlengen. „Ik ben op zoek naar een vonk en die heb ik niet gevonden. Ik zoek iemand met hetzelfde energielevel. Je hebt een hart van goud, maar ook drie kinderen. Dat is iets wat ik niet wil”, licht Ruben zijn keuze toe.

„Toen ik je zag, wilde ik je meteen een kans geven. We kunnen goed kletsen samen, maar voor mijn gevoel liet jij mij vaak niet uitpraten. Daardoor raak ik meer naar de achtergrond. Ik zoek een man die er voor mij en mijn kinderen kan en wíl zijn”, voegt Milou vervolgens toe, waarna de tranen haar in haar ogen schieten. „Ik denk niet dat ik dat bij jou ga vinden. Daarom is het ook mijn keuze om niet te verlengen. Je bent niet het dekseltje dat op mijn potje past.”

Lang Leve De Liefde terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

