Verbazing over Kopen of Slopen-stel: ‘Optoeren met je gameroom’

In Kopen of Slopen staan verschillende stellen met een woonprobleem voor een dilemma: of een nieuw huis kopen of hun huidige woning verbouwen. Voor Ahmed, Maaike en hun twee kinderen maakt het niet zoveel uit. Ahmed heeft alleen wel één prioriteit: ruimte voor een spelletjeskamer.

Tot verbazing van de Kopen of Slopen-kijkers bij RTL 4…

Kopen of Slopen

Maaike en Ahmed wonen momenteel in een prima huis, maar het stel wil dolgraag nog een derde kind en daarvoor is eigenlijk geen ruimte. De twee hebben al vijftien huizen bekeken en ook al offertes opgevraagd voor verbouwingen van hun huidige woning, maar lijken er maar niet uit te kunnen komen.

De veiligste optie is volgens Ahmed wel verbouwing. Een deel van de tuin zou bijvoorbeeld plaats kunnen maken voor een extra kamer. Maar dat zit Maaike niet zitten: „Ik heb daar toch wel erg veel moeite mee. We hebben al niet zo’n diepe tuin. Dan houd je wel een heel klein tuintje over.” Maike vervolgt: „We hebben nog een zolderkamer. We wilden in principe eerst twee kamers op zolder creëren, maar daar is de zolder gewoon te klein voor. Mijn man is een gamer, dus daar moet ook nog ruimte voor zijn.”

‘Wil je erover praten?’

Kopen of Slopen-presentatrice Caroline Tensen moet lachen door de opmerking over Ahmed de gamer. „Ach vrouw, wil je erover praten? Kom maar even zitten ergens. Ik snap het wel, ieder zijn hobby. Maar waar ga je dat doen? Het kan ook niet naast de kinderkamers en beneden wil je hem niet hebben.”

Maaike vertelt dat Ahmed er zegt „makkelijk in te zijn”. „Maar ik weet dat als puntje bij paaltje komt hij er afscheid van moet nemen. Dat gaat niet gebeuren.” Het is daarom volgens Tensen belangrijk om deze spelletjeskamer ook mee te nemen in de plannen voor een verbouwing of een nieuw huis.`

Gameroom

Het stel besluit uiteindelijk toch te gaan voor een nieuwe woning. Een met genoeg kamers voor de twee kinderen, en een mogelijke derde, een ruime keuken en een grote tuin. Maar vanaf het begin van de verbouwing van hun nieuwe paleisje, maakt Ahmed duidelijk ook een extra kamer te willen inrichten voor het gamen. Iets waar de Kopen of Slopen-kijkers niet bij kunnen.

„Gameroom check! De rest van het huis laat nog even op zich wachten”, schrijft een kijker op X. „Houd eens op over de gameroom!” voegt een ander toe. „Neem een shotje elke keer als het woord gameroom valt.”



Optoeteren met je "Gameroom" Plekje onder de trap kun je krijgen. #kopenofslopen — Wallie Leest mee. (@FutbalTrejnisto) December 4, 2023



Gameroom ✅

De rest van het huis laat nog even op zich wachten…#kopenofslopen pic.twitter.com/NbRzKEuhFv — !n§r!d (@inkyopdrift) December 4, 2023



Houd Eens Op Over Je Game-room, Kleuter! #kopenofslopen — Anja (@A_n_j_a_a) December 4, 2023



#kopenofslopen die gast denkt echt alleen maar aan zichzelf — Fr🅰️nk ♎ (@dropliefhebber) December 4, 2023

Kopen of Slopen kijk je terug bij Videoland.

