Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Even Tot Hier haalt nieuwe PVV-Kamerleden door de mangel

Dat de PVV zoveel zetels heeft behaald bij de Tweede Kamerverkiezingen, betekent dat er ook veel nieuwe Kamerleden namens die partij bij komen. Gisteravond werd daar bij Even Tot Hier bij stilgestaan en ingezoomd op een aantal van hen. „Er komen allerlei ongeleide projectielen de Kamer in”, zeiden presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan.

Het begon bij nieuw Kamerlid Jeremy Mooiman. ‘Een hele grappige man’, zeiden de twee ietwat cynisch. Want wat had de volksvertegenwoordiger gedaan? Hij had onder de naam van een assistent van Nazi-leider en Hitlers rechterhand Hermann Göring een website gemaakt, ter ere van het Derde Rijk.

„Puur toeval natuurlijk! Dat loopt gewoon zo”, zeiden de presentatoren. En daar bleef het niet bij. Ook andere nieuwe PVV’ers kwamen gisteravond voorbij.

Als je je overigens afvraagt wat de partij van Geert Wilders voor Nederland wil, daarover schreef Metro dit artikel.

PVV’er is ‘liefdesbaby van Thierry Baudet en Hugo de Jonge’

Daarna zoomden Jeroen Woe en Niels van der Laan in op de woordvoerder islam bij de PVV: Maikel Boon. „Die zal zich even moeten inhouden, de moslimhaat moet even in de ijskast als de PVV in een kabinet wil”, zeiden ze, nadat er een harde speech voorbijkwam waarin het Kamerlid onder meer opriep te ‘stoppen met de islamitische invasie’.

Ook ene Joeri Pool werd door de mangel gehaald door de cabaretiers. Hij werd al omgedoopt tot ‘liefdesbaby van Thierry Baudet en Hugo de Jonge’. Daarna werden zijn ferme uitspraken tegen de islam getoond. „Oh, oh, Geert, hou ze tegen. Gooi ze snel in de ijskast.”

Even Tot Hier toont ‘gezellige tweets’ van nieuw PVV-Kamerlid

Dan komt Reinder Blaauw voorbij, die we volgens de cabaretiers kennen van wat ‘gezellige tweets’. „Deze man is nu de woordvoerder van Hoger Onderwijs en Wetenschap.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mogen wij u voorstellen: De meneer de "een neger met down een brownie noemt" gaat strijden voor de belangen van het Hoger Onderwijs en de Wetenschap! Wij wensen Nederland veel succes met dit nieuwe pareltje in onze democratie. pic.twitter.com/w7AbMs2onr — Edward Elizabeth H (@hoppakee13) December 7, 2023

„Ja, maar zo’n tweet, dat is lang geleden, hè”, zegt Niels van der Laan. „Ze zijn nu Kamerlid, dat is echt iets anders.” Of het goedkomt? Fleur Agema, nummer 2 op de lijst van de PVV, denkt in ieder geval van wel. „Ze weten echt wel hoe de mazen lopen”, zei ze nogal onhandig in een interview, dat op het scherm te zien was.

‘Oké, het is een beetje flauw om alleen te kijken naar gekke PVV’ers’

„Oké, het is ook een beetje flauw om alleen te kijken naar ‘gekke PVV’ers’ dan daarover te gaan miepen. Maar het zijn wel gewoon de belangrijkste politici van ons land. Dit is de macht. Dan kan alles wel even in de ijskast staan, maar je weet nooit hoe een koe een ‘maas’ vangt”, maakte Niels van der Laan expres een woordgrap, omdat Fleur Agema dat ook deed.

Wat bij bedoelde: je weet niet hoe al die onervarenheid bij de PVV kan uitpakken. Zelfs iets onwaarschijnlijks kan zomaar gebeuren, want „er komen allerlei ongeleide projectielen de Kamer in.” Overigens is dat niet alleen bij de PVV. Bij alle partijen stroomt de ervaring weg, sloten de twee cabaretiers het item af.

Kijk de aflevering van Even Tot Hier van gisteren hier terug.

Reacties