Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na dood dochter begon Ria weer met schrijven in Leven Zonder Letters: ‘Ik wilde die pijn niet meer’

Veertig jaar lang heeft Ria niets op papier geze. Dat vertelde de 70-jarige vrouw gisteravond op tv in Leven Zonder Letters. Toen ze op een school een keer een geschreven opdracht geheel in het rood onderstreept terug kreeg, besloot ze nooit meer iets te schrijven. „Ik wilde die pijn niet meer.”

Maar nadat haar kinderen overleden op 17- en 38-jarige leeftijd en Ria haar stem kwijtraakte, besloot ze toch de stap te nemen om opnieuw te leren lezen en schrijven.

Leven Zonder Letters

In het NPO-programma Leven Zonder Letters biedt Frans Bauer de helpende hand. Hij volgt twaalf mensen die laaggeletterd zijn. Ria, die haar eigen kleding ontwerpt en maakt, is er daar één van. Terwijl ze samen met Bauer stoffen uitzoekt voor een volgende jurk, vertelt ze haar verhaal. „Dit zijn onze kinderen, Henri en Kristel. Ze zijn allebei overleden”, begint ze, terwijl ze een kettinkje laat zien met foto’s.

Kristel, haar dochter, overleed op 17-jarige leeftijd. Een aantal jaar later overleed vervolgens ook haar zoon. „Dan moet je het leven weer zien op te bouwen. En weten dat er toch iets leuks, iets moois, iets achter zit wat de moeite waard is om je leven weer passie te geven.”

Frans Bauer trots

Het verdriet om haar overleden kinderen was zo groot voor Ria, dat het op haar stem sloeg, zo vertelt de 70-jarige in de Leven Zonder Letters-aflevering. Hierdoor kon ze een langere tijd niet meer praten en leerde ze om het verdriet van zich af te schrijven. „Toen ben ik gewoon brieven aan Kristel gaan schrijven.” Het boekje met de brieven laat ze aan Bauer zien.

Zelf heeft ze het al jaren niet teruggezien. „Dit heb ik niet teruggelezen”, zegt ze en geeft een boekje aan Bauer. „Weet je, ik kijk nu even door een raampje naar jou. Ik zal er een zinnetje uithalen: ‘Kristel, ik mis je nog iedere dag, maar ik vind rust met je vader en samen gaan we verder’.”

Verder wil Ria er niet in lezen, maar Bauer vindt dat ze trots mag zijn. „Als je zo’n lange weg hebt bewandeld, dan is dit toch geweldig? En wat maakt dan af en toe een t’tje of een d’tje dan uit?” Dat maakt voor Ria toch heel veel uit. „Je bent daar als kind zo mee gepest, zo mee geplaagd, zo in een negatief daglicht gezet.”

Leven Zonder Letters kijk je terug via NPO Start.

Reacties