Nederlandse scholieren opnieuw slechter in wiskunde en lezen: ‘Moet echt veel beter’

Het gaat nog steeds niet goed met de vaardigheden van Nederlandse scholieren op gebied van wiskunde, lezen en wetenschap. Hun prestaties zijn de afgelopen jaren flink gedaald, maar dat geldt ook voor kinderen in veel andere landen, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het oosten en zuidoosten van Azië steken met kop en schouders boven andere delen van de wereld uit.

Nederlandse scholieren doen het steeds slechter

Op het gebied van wiskunde doen de Nederlandse kinderen het, ondanks de daling, nog best redelijk. Nederland staat daarbij in de top 10, op ongeveer hetzelfde niveau als Canada, Ierland, België en Groot-Brittannië. Zo’n 15 procent van de scholieren heeft een hoog niveau. Zij kunnen complexe wiskundige berekeningen begrijpen en oplossen. Nederland zit volgens het OESO „duidelijk boven het gemiddelde niveau”.

Vrijwel alle scholieren in Nederland presteren echter slechter op wiskunde dan kinderen van dezelfde leeftijd vier jaar geleden. Dat geldt vooral voor kinderen die toch al veel moeite hebben met wiskunde. Het verschil tussen toppers en zwakke leerlingen wordt steeds groter. Op het gebied van wetenschappelijke vakken scoort Nederland gemiddeld, vergelijkbaar met België en Frankrijk.

Vooral met lezen hebben Nederlandse scholieren veel moeite. In 2012 haalde 14 procent van de kinderen het basisniveau niet, inmiddels is dat gestegen naar 35 procent. Dit betekent dat een op de drie kinderen niet in staat is om te begrijpen wat er in een tekst staat en die informatie te koppelen aan iets wat ze zelf al weten. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in OESO-landen.

Een op de vier

De gemiddelde leerling uit het OESO-gebied is sinds de vorige meting in 2018 sterk achteruitgegaan. Een kind nu loopt driekwart jaar achter op een kind van vijf jaar geleden. Een op de vier 15-jarigen scoort zelfs uitgesproken slecht. „Dit betekent dat ze moeite hebben met het gebruiken van simpele rekensommen of het begrijpen van eenvoudige teksten”, aldus de OESO.

Volgens de organisatie kan de coronapandemie die achteruitgang maar voor een deel verklaren. Ook voor de uitbraak van het coronavirus daalden de prestaties. Bovendien is er geen duidelijk verschil tussen landen waar de scholen door lockdowns dichtgingen en landen waar de scholen openbleven.

‘Moet echt veel beter’

De onderzoeksresultaten baart demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul zorgen. „Het kan en moet echt veel beter”, uit Paul haar zorgen in het AD. „We zien al langer dat het niet goed gaat met de taal- en leesvaardigheid van leerlingen op de basisschool en middelbare school, en dit onderzoek bevestigt dat.”

Paul is niet de enige die zich zorgen maakt. In mei waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs ook al voor het verslechteren van de basisvaardigheden van zowel basis- als middelbare scholieren. In de 2023-editie van het jaarlijkse onderwijsrapport stond onder meer dat nog steeds niet alle basisschoolleerlingen het taal- en rekenniveau halen dat nodig is om zonder problemen naar de middelbare school te gaan. De inspectie was verder van mening dat schoolbesturen meer kunnen doen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren.

