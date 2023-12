Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stadskanaal vangt 200 asielzoekers op om Ter Apel te ontlasten

De Groningse gemeente Stadskanaal biedt nachtopvang aan tweehonderd asielzoekers vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen de nacht doorbrengen in verwarmde tenten aan de Manegelaan, die dinsdag worden opgebouwd. Naar verwachting is de tijdelijke opvang donderdag klaar voor gebruik, meldt de gemeente.

De tenten staan er tot eind januari en de gemeente geeft hiermee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De asielzoekers komen ‘s avonds met de bus in Stadskanaal aan, krijgen een warme maaltijd en een slaapplek. Zij vertrekken vervolgens de volgende ochtend weer naar Ter Apel in buurgemeente Westerwolde.

„We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te springen”, zegt verantwoordelijk wethouder Ingrid Sterenborg. „Het liefst zou ik zien dat iedere gemeente in Nederland haar verantwoordelijkheid pakt, maar in de praktijk is dat helaas anders.” Ze erkent dat opvang in een tent in deze tijd van het jaar „verre van ideaal” is. „Dat realiseren we ons heel goed. Maar de situatie in Ter Apel is enorm schrijnend.” Volgens de wethouder is het dan ook beter om in een verwarmde tent te slapen dan buiten op de grond. „Daarom kunnen en willen we niet anders dan Ter Apel en de mensen om wie het gaat helpen.”

Wachtkamers

Als gevolg van de drukte bij het COA in Ter Apel verblijven asielzoekers al bijna twee maanden ‘s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND, soms op stoelen en op de grond. Afgelopen weekend schoot het Rode Kruis te hulp om basisvoorzieningen te leveren op het terrein van de IND.

Stadskanaal ving vorig jaar van juni tot december ook asielzoekers op dezelfde locatie in tenten op die niet terechtkonden in Ter Apel.

