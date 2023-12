Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder in Steenrijk, Straatarm oogst lof bij kijkers: ‘Precies de juiste toon’

Hoe geef je op een respectvolle manier feedback op de woonomstandigheden van een ander? Eén van de ouders in Steenrijk, Straatarm oogstte gisteravond lof van de kijkers voor de manier waarop ze haar mening deelde. „Ze slaat precies de juiste toon aan.”

Wonen in andermans huis is voor veel mensen een uitdaging, laat staan als de levens zelf veel van elkaar verschillen. Precies dat is het concept van het programma Steenrijk, Straatarm. Zo barstte gisteravond de moeder met een weekbudget van 2500 euro in tranen uit toen ze zag hoe vol de kamers van het gezin uit Zwolle stonden. Dat gezin moet het met een stuk minder doen. „Ik kan me voorstellen dat als je niet veel hebt, dat je lastig afscheid neemt van spullen. Maar een opgeruimd huis geeft ook ruimte in je hoofd”, reageert moeder Sharon. „Maar ja, je weet niet waarom die mensen zo leven.”

Het Zwolse gezin verbaast zich juist over de netheid van het andere huis. „Onbeschrijfelijk hoe netjes het was weggewerkt. Bij ons ligt er altijd wel iets wat gebruikt is en blijft liggen”, zegt vader Marc.

Als de twee gezinnen elkaar uiteindelijk weer treffen, begint Sjanet als eerst over hoe klein haar huis gevoeld moet hebben voor het rijke gezin. „Jullie gingen wel naar een héél klein huisje opeens”, zegt ze.

„Wij vonden het niet klein. Helemaal niet”, reageert Sharon aan het einde van de aflevering van Steenrijk, Straatarm. „Maar het staat vol. Ik ben een moeder en ik ben drie keer in tranen uitgebarsten toen ik boven kwam. Jullie zien dat misschien niet, maar als er brand uitbreekt op zolder, en er staan twintig dozen voor dat raam. Dan moet ze (een van de dochters, red.) eerst twintig dozen wegzetten en kasten wegschuiven. Ze zit als een rat in de val.”

Volgens haar is het huis geen thuis, maar ‘een videotheek, een bibliotheek, een apotheek, een dierenasiel’, zo somt ze op. „Maar geen huis.” Daarom biedt ze aan om hen te helpen met opruimen. „Je zult zien: als je eenmaal begonnen bent, dan krijg je er plezier in en zie je wat dat voor je kinderen betekent.”

Daarna kwamen de tranen bij moeder Sjanet. Toch vinden zij en Marc dat Sharon gelijk heeft. „Heel confronterend. Er kwamen harde dingen over tafel Dat doet wel pijn”, zegt Marc. „Het is wel een wake up call”, zegt Sjanet. „We willen sowieso ons huis meer op orde krijgen. Maar ze hebben ook gezegd dat ze ermee willen helpen. Dat hoop ik echt. Want dat hebben we wel nodig. Een stok achter de deur, steun in de rug. Ik wil het heel graag opgeruimd hebben.”

Op X oogst Sharon lof voor de manier waarop ze haar feedback wist te brengen.



Die rijke dame slaat precies de juiste toon aan. Niet dat softe van al die hulpverleners en zogenaamde coaches die er alleen maar bij gebaad zijn om het hele proces zolang mogelijk te rekken onder het motto uurtje factuurtje #steenrijkstraatarm — Bas Vermey (@bvermey) December 6, 2023



Die rijke dame slaat de spijker op zijn kop. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/PgewjNMmRP — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) December 6, 2023



Al dat commentaar op het arme gezin in #steenrijkstraatarm. Armoede maakt mensen mentaal moe. Veel arme mensen hebben geen ruimte in hun hoofd voor ordening of schoonmaken. Hun hersencellen staan in stand overleven. Ze hebben daar hulp bij nodig. Kortzichtig commentaar. pic.twitter.com/w6o49nvFjC — Lien (@C80814621) December 6, 2023

