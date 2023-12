Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïens jongetje ontroert Het Perfecte Plaatje-finalist Loes Haverkort: ‘Die blik ging dwars door de lens heen’

In de finale van Het Perfecte Plaatje reizen finalisten Loes Haverkort, Quinty Misiedjan en Niek Roozen naar Ierland. Bij één van de opdrachten die de groep in de aflevering van gisteravond krijgt, wordt het Haverkort te veel als ze een klein jonge vluchtelingen voor haar lens krijgt.

Vorige week waren kijkers nog diep onder de indruk van de ontroerende foto’s van mensen met dementie. „Ik zit me toch een potje te janken”, reageerde één van de kijkers. En ook de dierbaren van de Alzheimerpatiënten waren diep geraakt. „Dit is echt m’n moeder. Zo herinner ik me haar ook het liefste, zo puur.”

Gisteravond was het Loes Haverkort die het niet droog kon houden. De laatste twee afleveringen van Het Perfecte Plaatje spelen zich af in het ruige Ierland.

Geloof, hoop en liefde in Het Perfecte Plaatje

Eén van de opdrachten is om iets te doen met de woorden ‘geloof, hoop en liefde’. Daarvoor gaat Haverkort naar een oude kathedraal, waarin ze een Oekraïense vader met zijn zoontje treft. Ze zijn na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op de vlucht geslagen.

Als ze vraagt of ze het jongetje mag fotograferen, wordt ze meteen diep geraakt. „Hij keek mij aan en ik dacht: wow, daar gebeurt iets. Er zit een blik in zijn ogen, die ging gewoon dwars door de lens heen.”

Bidden voor veiligheid

„Hij heeft gewoon echt iets meegemaakt. Dat zie je. Een jong jongetje met echt al een groot verleden. En hij is in de kerk, gelooft in God en bidt zijn familie veilig zal blijven. Dat raakt me”, zegt ze, waarna de tranen komen.

Met de foto van het jongetje wint Haverkort de opdracht en belandt ze samen moet Roozen in de finale van Het Perfecte Plaatje. „Het thema geloof is overduidelijk terug te zien”, klonk het oordeel van de jury. „De mysterieuze en de enigszins treurige blik doet zoveel met je als kijker, dat je blijft kijken naar dit stemmige werk.”

