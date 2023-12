Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frits Wester clasht met Marco Levi over nieuwe Tweede Kamervoorzitter: ‘Dit is verrekte belangrijk’

Frits Wester kon zich gisteravond bij de talkshow Renze niet inhouden toen Marcel Levi zijn reactie gaf op de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter. „Echt zo’n dedain.”

De nieuwe Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) won gisteren van Tom van der Lee, van GroenLinks/PvdA. Dat de PVV’er het Kamervoorzitterschap toebedeeld krijgt, was volgens politiek commentator Wouter de Winther veelzeggend over de op handen zijnde formatie.

Uiteindelijk waren er twee stemrondes voor Bosma nodig om de benodigde meerderheid te halen voor zijn voorzitterschap. Volgens Marcel Levi (hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam) waren er ‘belangrijkere dingen waar je het over zou kunnen hebben, maar dit hoort er ook bij’, reageerde hij gisteravond bij Renze.

Frits Wester fel bij Renze

En dat schoot parlementair verslaggever Frits Wester in het verkeerde keelgat. „Dat vind ik nou zo denigrerend”, reageerde hij op zijn beurt. „Dit is wel de voorzitter van het hoogste orgaan in Nederland, wel de voorzitter van de Tweede Kamer. Ik vind dat echt zo’n dedain om dat af te doen als: er zijn belangrijker dingen. Nee, dit is verrekte belangrijk, Marcel.”

Daarna: „Natuurlijk zijn er andere dingen ook belangrijk. Maar dit is ook belangrijk. Wat zeg je nu tegen de samenleving: ‘Dit is niet zo heel erg belangrijk?’ Ja oorlogen zijn belangrijker, dingen in de zorg zijn misschien belangrijker. Maar dit is ook belangrijk. En als je dat afdoet, als belangrijke opiniemaker zoals jij, als ‘er zijn belangrijker dingen in de samenleving’, dan zeg je iets over de politiek naar de samenleving. Ik vind dat heel jammer.”

Zijn opmerking was niet denigrerend bedoeld, zei Levi daarop bij Renze.

‘Elitair’

Waar kwam Westers vurige reactie plotseling vandaan, vroeg presentator Renze Klamer hem. „We hebben gezien hoe belangrijk dat was de afgelopen jaren hoe belangrijk dat was om die debatten te leiden. Het is wel de nationale arena, waar beslissingen genomen worden die van belang zijn voor zoveel mensen. Jij (Marcel Levi, red.) gaat straks praten over het eigen risico, de premies in de zorg. Dat wordt daar besloten. En als je dan zegt: ‘Ach zo’n voorstel, er zijn belangrijker dingen in Nederland’. Dat is zo elitair. Dat vind ik jammer.”

Levi bedoelde wat anders te zeggen, zei hij daarna. „Het is zo niet bedoeld. Het is ook niet elitair bedoeld. Het is ook niet denigrerend bedoeld. Wat ik bedoelde te zeggen is: moeten we hier nu zoveel aandacht aan besteden, moeten we hier nu zoveel zendtijd aan besteden, moeten we hier nu zo’n wedstrijd van maken met voor- en nabeschouwingen. Dat gaat me wel een tikje ver.”



