Wouter de Winther over nieuwe Kamervoorzitter: ‘Toon van links was saai’

De kogel vloog gisteravond door de kerk – of beter gezegd: door de Kamer; Martin Bosma van de PVV is de nieuwe Kamervoorzitter. Hij ging de strijd aan met Tom van der Lee, van GroenLinks/PvdA. Maar volgens politiek verslaggever Wouter de Winther, die aanschoof bij Op1 om het over het voorzitterschap te hebben, was Van der Lee ‘een beetje saai’.

Er waren twee stemrondes voor Bosma nodig om de benodigde meerderheid achter zijn kandidatuur te krijgen. Er waren 148 van de 150 Kamerleden bij de stemming aanwezig. In de eerste ronde haalde Bosma 71 en Van de Lee 61 stemmen. Dertien stemmen werden uitgebracht op Kamerleden die zich niet hadden gekandideerd: tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga (VVD) en Raymond de Roon (PVV). Drie stemmen waren ongeldig.

Bij de tweede stemronde kreeg Bosma 75 stemmen, Van der Lee 66.

‘Toon van linkse kandidaat Kamervoorzitter saai’

„De verhoudingen in Den Haag zijn veranderd”, merkt De Winther op bij Op1. „Er waait een andere, rechtse wind. De PVV is onderdeel geworden van het hele politieke spectrum, een normale partij.” Hij noemt dat er zeker gepraat gaat worden met de PVV en dat de kandidaten in die partij kans maken op „mooie prominente functies”. Kamervoorzitter is daar een voorbeeld van, maar er staan ook ministersposten open.

BBB, NSC, VVD en PVV zijn met elkaar in gesprek over een coalitie, en volgens De Winther is het fijn dat die partijen aan elkaar kunnen laten zien dat er steun is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het kiezen van de nieuwe Kamervoorzitter. „Je laat zien dat je elkaar wat gunt en dat je met elkaar verder wil”, meent hij.

„Als wij goed zijn geïnformeerd”, begint Op1-presentator Sven Kockelmann, „is het Kamervoorzitterschap wel ter sprake geweest tijdens de verkenning. Omtzigt heeft gezegd ‘er is absoluut geen deal gemaakt’, wat bij de vorige ronde vaak is gesuggereerd. Is dit een cadeautje of deed Bosma het gewoon veel beter in de sollicitatieprocedure?”

Volgens De Winther klopt die laatste opmerking „sowieso vandaag”. „Zijn tegenstrever Tom van der Lee sloeg een hele andere toon aan. Je merkte ook, zelfs in het linkerblok, dat dat een toon was die een tikkie saai is. Je moet op zo’n moment natuurlijk wel die Kamer voor je winnen.” Hij noemt dat je het serieus moet aanpakken in zo’n procedure en dat je moet zeggen wat je van plan bent als voorzitter, „maar tegelijkertijd zijn er ook zwevende kiezers in de Kamer”. Die moet je dus overhalen.

Wouter de Winther bij Op1 over Martin Bosma

De verdeling in de Kamer was volgens De Winther grotendeels duidelijk: „Aan de linkerkant gingen ze richting Tom van der Lee, bij de rechterzijde gaan ze voor Bosma van de PVV.” De VVD zou misschien nog een kandidaat voor het voorzitterschap leveren, maar daar heerst volgens De Winther het idee ‘dat iedereen een hekel heeft aan de VVD’.

Als de partij dat had gedaan, had de linkse kandidaat meer kans gekregen, noemt De Winther ook. „Dan wordt de rechtse stem opgesplitst tussen de VVD en de PVV.”



