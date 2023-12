Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huurpijzen in vrije sector mogen verder omhoog dan verwacht

Verloopt jouw huurcontract binnenkort? Dan bestaat de kans dat je huurbaas het maandbedrag meer verhoogt dan aanvankelijk gedacht. Verhuurders in de vrije sector mogen volgend jaar de huurprijzen met maximaal 5,5 procent opschroeven. Eerst lag dat verwachte percentage lager.

In september werd nog uitgegaan van een maximale huurverhoging van 4,9 procent. Daar komt nu dus een halve procent bij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in de vrije sector (en ook de sociale huursector) mogen stijgen, om zo huurders te beschermen tegen uitzonderlijk hoge huurprijzen.

Huurprijzen naar hoogte inflatie

Dat gaat op basis van de inflatie en de gemiddelde loonstijgingen van het afgelopen jaar. De inflatie van vorig jaar december tot dit jaar december ligt op 4,5 procent. Verhuurders mogen daar één procent bij rekenen. Dit jaar is de ontwikkeling van de lonen niet meegenomen, omdat die door de hoge inflatie fors gestegen zijn.

De maximale verhoging van de huurprijzen in de vrije sector geldt voor een paar maanden, van 1 januari tot 1 mei. Dan loopt de wet met deze maximale huurverhoging af. Demissionair minister Hugo de Jonge werkt nog aan nieuw beleid om huurders ook na die datum te beschermen tegen hoge huren.

In november werd nog bekend dat de huren in het middensegment de komende tien jaar met tien procent mogen stijgen, waar dat eerder nog vijf was. Ook dat was onderdeel van een pakket dat de huren moet verlagen. Hoe dat zit, lees je hier.

Verhoging afhankelijk van contract

Dat het nieuwe percentage vanaf 1 januari geldt, betekent niet dat je als huurder in de vrije sector ook automatisch met een huurverhoging te maken krijgt. De verhoging is vaak afhankelijk van het moment waarop het huurcontract is ingegaan. Ook kunnen verhuurders ervoor kiezen de huur minder op te schroeven.

De maximale huurstijging voor de sociale huursector worden later deze maand bekend gemaakt.

