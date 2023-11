Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilan Yesilgöz werd achter de schermen boos op Johan Derksen: ‘Ze was woedend’

De verkiezingsuitslag werd gisteravond ook aan de VI-tafel besproken. Maar daar vertelde Johan Derksen dat VVD-leider Dilan Yesilgöz eerder achter de schermen nogal boos op hem werd.

De winst van van de PVV werd natuurlijk ook aan tafel bij de VI-heren besproken. Eerder concludeerde René van der Gijp nog dat Geert Wilders een ‘bijzondere man’ is. Mede omdat Wilders Van der Gijp in de VI-studio niet aankeek.

VI-tafel bespreekt winst Geert Wilders

Derksen zag de winst van Wilders aankomen. „De mensen zijn ziek van al die gladjanussen, met mooie praatjes op tv. En alle mooie verhalen waar niks van terecht komt. De mensen willen gewoon van die asielzoekers af. Die geloven niemand meer. En Wilders is de reddende engel voor hen.”

Maar de formatie wordt nog een behoorlijke klus. Want lang niet iedereen is happig op een samenwerking met Wilders. VVD-leider Yesilgöz liet eerder weten dat ze niet wil dat de PVV’er premier wordt. „Dan moet de VVD zeggen: ‘Nou, mevrouw, gaat u maar. Waar naartoe kan ons niet schelen, maar wij als partij doen het wel.’ VVD en Omtzigt moeten tot de conclusie komen: het land heeft gesproken, de kiezer heeft gesproken”, aldus Derksen.

Keuze voor ‘tamelijk rechts’ Vandaag Inside

Ook tafelgast Özcan Akyol denkt er zo over. „Als Yesilgöz een sta-in-de-weg is voor Wilders om een coalitie te vormen met VVD, dan moet zij dus opstappen. Zij wil niet met hem, maar misschien andere geluiden wel binnen de VVD.”

Derksen hoopt dat PVV, VVD, NSC en BBB de handen ineen slaan. En daar sluit Van der Gijp zich bij aan. „Tamelijk rechts”, concludeert Wilfred Genee. En daar is Derksen blij mee. Als premierskandidaat oppert Derksen Mona Keijzer (BBB).

Dilan Yesilgöz boos op Johan Derksen

Maar naast de winst van Wilders, wilde Derksen ook nog even terugkomen op een voorval met Yesilgöz. Het VI-gezicht sprak namelijk eerder meermaals uit dat hij dacht dat Yesilgöz nog niet klaar was voor het premierschap. „Dilan is al de hele periode een sprekende pop van de afdeling voorlichting. Alles wordt ingefluisterd en ingeseind. Wie Dilan is, dat weten we niet goed.”

Maar dat Derksen dat over Yesilgöz uitsprak, viel niet in goede aard toen zij in de VI-studio aanwezig was. „Daar was ze boos om. Ze was woedend.” Volgens Derksen was ze gepikeerd op Derksen toen hij de VI-studio binnen kwam lopen. „De mevrouw van de voorlichting die snauwde tegen haar: ‘Je zei dat dit zo’n leuk programma was’.”

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

