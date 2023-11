Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 dingen waarvan je niet wist dat je ze kon vinden op een cruiseschip

Reizen met een cruiseschip, dat is toch voor hoogbejaarden en heel erg saai? Welnee, al lang niet meer: het is de ideale manier om tijdens één vakantie meerdere bestemmingen aan te doen. En aan boord hoef je je geen moment te vervelen.

1. Roomservice inbegrepen

Hallo, ultieme luxe! Waar je in een hotel diep in de buidel moet tasten voor een ontbijtje of roomservice, is dat bij een cruisereis allemaal inbegrepen. Bij Holland America Line kun je ervoor kiezen om te dineren aan de voor jou gereserveerde tafel in het restaurant, maar als je liever in je hut dineert, dan kan dat gewoon. Zonder extra kosten. Lekker in je badjas voor de televisie, en ’s morgens ontwaken op een nieuwe bestemming!

2. Turndown service

Tijdens een cruisereis bij Holland America Line kun je ervoor kiezen om je hut 1 of zelfs 2 keer per dag te laten schoonmaken. Een welkome luxe, want het is heerlijk om na een dag ‘aan wal’ (terwijl je een leuke stad hebt verkend, of een excursie door de natuur hebt gemaakt) ‘thuis’ te komen in een nette, schone hut. Kun je je daar opfrissen en omkleden en je klaar maken voor een avond vol entertainment aan boord.

3. Geen zorgen om je koffer

Het ontzorgen begint letterlijk als je aan boord stapt van het schip: vanaf dat moment heb je vakantie en hoef je werkelijk nergens meer aan te denken. Je hoeft zelfs niet met je koffer te slepen: je geeft je bagage af en die wordt in je hut neergezet. Aan het eind van de reis zet je je koffer buiten je deur en het personeel zet ‘m voor je klaar op de pier bij het ontschepen.

4. Dans, kunst en theater op een cruiseschip

Ja, echt: er zijn weinig dingen zo vermakelijk als een avond aan boord van een cruiseschip. Heb je zin om na het diner lekker te gaan dansen, naar livemuziek te luisteren, naar de film te gaan of een theatershow te bewonderen? Dat kan allemaal. Wil je liever struinen langs kunstwerken of overweeg je zelfs om kunst aan te kopen? Neem dan een kijkje bij de kunstgalerij.

5. Eten op sterrenniveau

Aan boord van een cruiseschip zijn alle menu’s verfijnd tot in perfectie. Chef-kok Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije is bij Holland America Line onderdeel van de ‘Culinary Council’ die hier toezicht op houdt. Hij heeft zelfs een eigen pop-up avond in restaurant Pinnacle Grill, genaamd Taste of de Librije.

6. Nederlands personeel

Bij alle schepen van Holland America Line is altijd een Nederlandstalig personeelslid aanwezig bij de Service Desk aan boord. Ook veel van de officieren zijn Nederlands. Wel zo prettig als je bijvoorbeeld excursies wil boeken of specifieke vragen hebt.

7. Entertainment voor de kleintjes

Ook aan de allerjongste gasten is gedacht. Kinderen tussen de 3 en 17 jaar kunnen deelnemen aan allerlei speurtochten, themafeestjes, knutsel- en sportactiviteiten en videogames spelen.

Kijk hier als je nieuwsgierig bent geworden naar een cruisereis!