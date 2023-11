Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook alle stemmen Amsterdam geteld, landelijke prognose onveranderd

Nu ook in Amsterdam alle stemmen zijn geteld, blijft de zetelverdeling na de Tweede Kamerverkiezingen hetzelfde. Dat blijkt uit de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP. De PVV blijft daarmee de winnaar met 37 zetels. GroenLinks-PvdA heeft volgens definitieve prognose 25 zetels, VVD 24 en NSC 20 zetels en D66 9.

In deze definitieve prognose is 99,7 procent van de stemmen geteld. In deze definitieve prognose zijn de stemmen van kiezers uit het buitenland nog niet bekend, maar wel in het berekeningsmodel meegenomen. De uitslag van deze groep briefstemmers wordt volgende week bekendgemaakt. Naar verwachting heeft dit geen invloed op zetelverdeling.

Eerder maakte Amsterdam al bekend dat GL-PvdA de grootste partij was geworden op basis van 85 procent van de stemmen. Volgens de voorlopige uitslag blijft GL-PvdA de grootste met bijna 34 procent van de stemmen, gevolgd door VVD met 11,8 procent en D66 (9,9 procent.). PVV komt volgens de telling uit op 9,6 procent en is daarmee de vierde partij van de stad. Dit is bijna een verdubbeling vergeleken met 2021 (5,1 procent). DENK volgt (7,5 procent) en daarna NSC van Pieter Omtzigt (6,6 procent). De Partij voor de Dieren (4,8 procent), Volt (3,8 procent), de SP (3,2 procent) en BIJ1 (2,3 procent) verloren allemaal ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen.

De officiële verkiezingsuitslag wordt op 1 december bekendgemaakt door de Kiesraad.

