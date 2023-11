Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Masked Singer is losgebarsten: nieuwe kostuums én een nieuw jurylid (waar niet iedereen blij mee is)

Het nieuwe seizoen van The Masked Singer is losgebarsten. Je kunt je dus weer afvragen: wie gaat er schuil achter welk masker? Met een nieuw, extra jurylid betreden weer allerlei gekostumeerde BN’ers het podium om de sterren van de hemel te zingen.

Er kwamen gisteravond weer heel wat hysterische pakken voorbij. Van een Walrus tot Druiventros, Nijlpaard, Libelle en een heus Stinkdier.

The Masked Singer weer van start

Veel tijd om te wennen was er niet voor de jury. Ze moesten gelijk twee gemaskerde zangers onthullen, maar ook wegsturen. De vertrouwde gezichten van Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver nemen weer plaats in het panel van The Masked Singer.

Maar sinds dit seizoen krijgen ze versterking. En dat van niemand minder dan Monica Geuze. Zij wist deze aflevering zeker dat achter de Libelle Jamie Vaes moest zitten. De panelteams zijn echter verleden tijd, ze werken nu voor zichzelf. Heel veel lof van kijkers voor Geuze was er echter niet.

👩‍🎤 The Masked Singer-liveshows Het gekostumeerde zang-programma is zo populair dat er niet één, maar twee liveshows komen. Wegens „grote vraag” komt er in mei volgend jaar dus een extra The Masked Singer-liveshow. De tweede show vindt plaats op zaterdag 11 mei om 13.00 uur in Rotterdam Ahoy. De eerder aangekondigde show is op dezelfde dag, maar dan om 19.00 uur. In de liveshow draait het, net als in het gelijknamige programma, om bekende Nederlanders die in pakken zitten. Het publiek moet proberen te raden welke bekende personen zich schuilhouden achter de maskers. De concerten worden in samenwerking met de makers van het programma samengesteld. Ruben Nicolai, die de tv-show presenteert, is ook verantwoordelijk voor de presentatie van de liveshows.

De Druiventros onthult zich

Er zijn dit seizoen twintig gemaskerde zangers waar kijkers naar uit kunnen kijken. Het eerste optreden van het Nijlpaard blies iedereen omver met een split op het einde. „Dit heb ik een nijlpaard nog nooit zien doen”, aldus Buddy Vedder.

Na een verbluffend optreden moet de Druiventros het strijdtoneel als eerste verlaten. Het panel denkt in eerste instantie aan namen als Jaap Jongbloed, Tijl Beckhand, Jochem van Gelder, René Froger, Bert van Leeuwen, Martien Meiland en Robbert Rodenburg. Vedder blijkt gelijk te hebben, want niemand minder dan Bert van Leeuwen zit in het pak.

‘Het was hard werken’

Er komen al wat hints voorbij die hier op wijzen. Zo was er een leeuwenkop te zien, wat een verwijzing is naar zijn achternaam. Van Leeuwen vond het „fantastisch” om mee te doen, maar ook „heel hard werken”.

Daarnaast zou de Walrus een voetballer kunnen zijn, maar het panel overweegt ook de hele Roelvink-familie. Dan is het de beurt aan de Libelle. Monica Geuze weet gelijk wie erachter zit, maar uiteindelijk zal ze het mis hebben. De gok dat het Jamie Vaes is, klopt namelijk niet.

Nieuw jurylid Monica Geuze

Het Stinkdier zou door een wilde gok van het panel Geert Wilders kunnen zijn. Buddy Vedder zet echter in op Tim Haars. Maar waar is hij ook al weer van? Vedder vraagt het aan Geuze. „Leuk dat je het aan mij vraagt, in plaats van aan die oude tangen.” De rest van het panel voelt zich aangesproken. „Monica, eruit!” Die opmerking valt niet goed bij kijkers.

Uiteindelijk zit Dionne Stax schuil achter de Libelle. Alle monden vallen open. „Dit is fantastisch”, klinkt het. Kijkers zijn blij dat het programma weer is begonnen, maar heel blij met de komst van het nieuwe jurylid Monica Geuze zijn ze niet.



'Je hebt niets aan die ouwe tang in het midden'. Mag Monika direct weg? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/vH4gq5GGqI — Sebastiaan (@sebasboers) November 10, 2023

'Je hebt niets aan die ouwe tang in het midden'. Mag Monika direct weg? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/vH4gq5GGqI — Sebastiaan (@sebasboers) November 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weet je.. ik vond Monica best oké. Soms zelfs leuk. Maar in dit programma zit ze niet op haar plek. Ze is super knap, maar daar is alles mee gezegd. Het onderlinge competitiviteit tussen de teams is weg en ze voegt zelf echt niks toe. Beetje dommig soms zelfs. #TheMaskedSinger — Frizzzz (@DGOBB20) November 10, 2023



#Themaskedsinger die Monica voegt Niks toe aan dat hele programma. En die opmerking naar Loretta😳😵‍💫 — Roosje (@roosje_peppie) November 10, 2023

#Themaskedsinger die Monica voegt Niks toe aan dat hele programma. En die opmerking naar Loretta😳😵‍💫 — Roosje (@roosje_peppie) November 10, 2023



Dit kan toch niet, " ouwe tang" snotneus !!! Wie is ze dan ??#TheMaskedSinger — Hans van Gelder (@HansvanGelder5) November 10, 2023

Dit kan toch niet, " ouwe tang" snotneus !!! Wie is ze dan ??#TheMaskedSinger — Hans van Gelder (@HansvanGelder5) November 10, 2023



Het lijkt wel of de panelleden en de presentator bij #TheMaskedSinger steeds hysterischer worden en belangrijker lijken te zijn dan de karakters die zingen. — Leesdame (@Leesdame) November 11, 2023

Het lijkt wel of de panelleden en de presentator bij #TheMaskedSinger steeds hysterischer worden en belangrijker lijken te zijn dan de karakters die zingen. — Leesdame (@Leesdame) November 11, 2023



Wat precies voegt Monica toe? Ik heb opzich niks tegen haar..maar t was toch prima hoe t was? #TheMaskedSinger — mieke (@mieke86x) November 10, 2023

Wat precies voegt Monica toe? Ik heb opzich niks tegen haar..maar t was toch prima hoe t was? #TheMaskedSinger — mieke (@mieke86x) November 10, 2023



Zo, kom maar door met #TheMaskedSinger, ik heb er weer zin in! — Xandra (@T1973Xandra) November 10, 2023

Zo, kom maar door met #TheMaskedSinger, ik heb er weer zin in! — Xandra (@T1973Xandra) November 10, 2023

The Masked Singer terugkijken kan via Videoland.

