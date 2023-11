Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Boer Zoekt Vrouw hebben te doen met Bernice na dapper besluit (en ach, die Haico en Jasmijn…)

Voor wie het heeft gemist: Boer Zoekt Vrouw was gisteravond weer eens om te smullen. Eén van de deelnemers blijft namelijk eenzaam achter. En er is dit seizoen weer eens een (mogelijk) stelletje met een allesbehalve soepeltjes lopende citytrip. Niet leuk voor het koppel, maar stiekem smullen voor de kijker…

Boer Zoekt Vrouw nadert z’n einde en 2 miljoen mensen zaten klaar voor de definitieve keuzes van Claudia in Frankrijk en Bernice in Zweden. Vooral naar die laatste jonge Friezin waren de kijkers reuze benieuwd. Omdat ze het moeilijk had, geen vlinders door haar maag voelde fladderen, drukte om zich heen helemaal niet gewend is en zelfs haar moeder af en toe voor raad inschakelde.

Twee boeren vallen vooral op in Boer Zoekt Vrouw

Boer Richard en zijn verovering Robin genieten – best sportief – in de Karpaten in Slowakije. Piet vermaakt zich in het Duitse Hannover met zijn Anke en Claudia en Paul vermaken zich wel in Frankrijk. De meeste Boer Zoekt Vrouw-ogen zijn dit seizoen gericht op Bernice en… tja, wie eigenlijk? En op Deense vrijgezel Haico die de veel jongere Jasmijn koos (half Nederland stond op z’n kop, alsof die kerel zelf niet mag kiezen).

Bij boerin Bernice in Zweden waren twee heren nog over, Ype-Jacob en Johan. Leuke gasten, die aan presentatrice Yvon Jaspers lieten weten alles uit de kast voor een mogelijke liefde te hebben getrokken. Op hun manier dan, maar Jaspers kon zich daar in vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bernice, zo’n typische boerin in Boer Zoekt Vrouw

En Bernice zelf? Het is zo’n typische Boer Zoekt Vrouw-deelneemster geworden. Zij uit zich niet gemakkelijk, al die mannen op haar erf vindt Bernice eigenlijk maar niets. Maar ja, ze is alleen en dat zint haar ook niet. Veel kijkers van Boer Zoekt Vrouw hebben met haar te doen. Anderen vragen zich op social media behoorlijk bot af ‘waarom ze in hemelsnaam aan het programma meedoet’.

Hoe dan ook, de paardenliefhebster móest in de aflevering van gisteravond kiezen. Meedoen aan Boer Zoekt Vrouw vond Bernice veel moeilijker dan ze vooraf had gedacht, gaf zij gisteravond aan Yvon Jaspers toe. „Gewoon… die shock in één keer, van niks naar dit. Dat is best veel.” Heeft ze spijt? „Nee, maar ik had gehoopt dat ik me meer op m’n gemak zou voelen. Ik ben zelf een beetje gefrustreerd, omdat ik nog niet de kriebels heb gekregen die ik dacht te krijgen.” Als Jaspers vraagt of Bernice voor beide heren he-le-maal niets voelt, volgt een bevestigend antwoord. „Het is moeilijk, want het zijn superlieve jongens.”

De onvermijdelijke beslissing

Dan komt dé vraag van de Boer Zoekt Vrouw-uitzending. Yvon Jaspers: „Wat zou je het liefste willen?” Bernice: „Afscheid nemen van allebei.” De jonge Zweedse heeft het er zichtbaar moeilijk mee, maar ze neemt dan maar mee dat Boer Zoekt Vrouw haar ook iets heeft gebracht. „Het is een hele leuke ervaring geweest, vond ik. Maar nu is het wel heel heftig.” Na de tranen uit haar ogen te hebben gewreven, moet Bernice haar ‘nieuws’ nog aan de heren vertellen. Heren die beiden wél kriebels kregen, maar hier eindigde toch het avontuur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haico en Jasmijn

Blijven Haico en Jasmijn nog over. Hoe vergaat hun uitstapje in Denemarken? Ehm, moeilijk, moeilijk. Stroef. Niet om aan te zien eigenlijk. En dat in troosteloze weersomstandigheden. Dan krijg je uitspraken zoals die van maagd Haico, terwijl het giet: „Misschien moeten we morgen iets leuks gaan doen.” Haico denkt dan niet aan iets waardoor het woordje maagd in het vervolg kan worden weggelaten. De twee slapen namelijk, op nadrukkelijk verzoek van Jasmijn, in aparte kamers. „Vind je dat erg?”, vraagt Jasmijn. „Neuh”, zegt Haico. Later in de camera: „Het maakt me wel onzeker.”

De twee zijn nog net niet zo’n stel als het duo dat in een legendarisch verleden zwijgend in draaiende theekopjes zat in Disneyland Parijs. Maar of de vonken er nou vanaf spatten? Allesbehalve. Jasmijn: „Ik denk dat het aan mij ligt. Ik communiceer ook niet wat me dwars ligt en dat is best egoïstisch.”

Kijkers van Boer Zoekt Vrouw hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vraag me wel af waarom Bernice überhaupt meegedaan heeft? Ze lijkt niet echt open te staan of op zoek te zijn naar een relatie. Heel goed dat ze hier dan ook stopt. #boerzoektvrouw — Liesbeth v.d. Veen (@liesbethvdveen) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel stoer van Bernice om ze allebei naar huis te sturen. Ze is er duidelijk nog niet klaar voor. Niet geschoten is altijd mis. Haar prins op het witte paard komt nog wel. Ze is nog jong. #boerzoektvrouw #bzv — Yellowone (@Inge2204) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boer zoekt Vrouw: Bernice is liever alleen (met haar hond) https://t.co/rJRdbTr5bV #fryskemarren — de fiere Fries (@defierefries) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ohw wat erggggg voor Haico😰😰😰. Wat ongemakkelijk #boerzoektvrouw — BEP SNEP (@BepvandenAkker) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#bzv Ik vind het heel romantisch op citytrip samen, aldus Haico. Maar wel 2 aparte kamers. — Wendy van Mastrigt (@MastrigtWendy) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#boerzoektvrouw #bvz Jasmijn knabbelt liever aan de suikerspin dan aan Haico en is weer stil.. duf type met monotone stem.. Haico hard wegrennen.. van Jasmijn wordt je absoluut niet vrolijk.. boring type 😈 pic.twitter.com/CL6Zhf6XGs — Miss C 🫦 (@power_dutchie) November 19, 2023

Boer Zoekt Vrouw terugkijken? Dat kan via NPO Start.

