Royce de Vries bij Khalid & Sophie over geheim logboek vader: ‘Zijn laatste anderhalf jaar op papier’

Vanaf het moment dat Peter R. de Vries vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B. hield hij een geheim logboek bij. Die notities heeft zoon Royce de Vries gebundeld tot volledig boek. Bij Khalid & Sophie licht hij het boek toe.

Zo vertelde hij gisteren in de uitzending over het veiligstellen van het logboek en over de fouten die zijn gemaakt in het proces waarvoor Peter R. de Vries het logboek bijhield: „Het lijkt bij wijze van spreken alsof je naar kibbelende kinderen zit te kijken”, viel Khalid & Sophie-presentator Sophie Hilbrand op.

Logboek Peter R. de Vries

„Tot de dag van zijn moord schreef hij er in”, aldus Hilbrand. „Het geeft een ontluisterende inkijk in een proces waarvan we allemaal weten hoe het is afgelopen.” Buiten het logboek van zijn vader, is het ook een dagboek van Royce zelf, over de band met zijn vader.

Aan zijn zoon heeft hij verteld dat hij een logboek bijhield. „Dat kwam hij in mei 2020 vertellen. Hij zei dat hij het in het geheim deed, maar hij wilde het me iedere maand toesturen zodat ik op de hoogte was van alles”, aldus De Vries. „Mijn eerste vraag was of hij een boek ging schrijven. Toen moest hij een beetje lachen. Hij sloot het niet uit, maar het stond niet vast. Hij vond het fijn om dingen goed bij te houden.”

Logboek veiligstellen

Dat heeft hem „gered” op sommige momenten in het proces, vertelt De Vries. „Dit was de eerste keer dat hij verslagen met mij deelde. Hij stuurde het ook naar mijn moeder. Ik kon uit zijn woorden opmaken dat hij dat deed in het geval hem iets zou overkomen.”

Vanaf het moment van de aanslag heeft De Vries zich zorgen gemaakt over de documenten van zijn vader. „Ik heb alles op alles gezet om het logboek veilig te stellen.”



Khalid & Sophie

De passages waarin Peter R. de Vries schrijft over de steun van zijn zoon, doet Royce veel. „Als je dat leest met de wetenschap van later, wat er is gebeurd, dan was dat wel even slikken. Had ik dan toch moeilijker moeten doen?”

De Vries vertelt bij Khalid & Sophie dat hij „pittige” gesprekken met zijn vader heeft gehad over of hij het wel echt zou moeten doen, vertrouwenspersoon worden van een kroongetuige. „Ik ben mijn hele leven gewend dat hij bedreigd werd en met de zwaarste criminelen te maken had. Maar dit voelde voor mij echt anders.”

‘Boek kleurt het verder in’

Ondanks dat De Vries in het proces werd tegengewerkt, deinsde hij niet terug. „Het was een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Er kan nog steeds stoom uit m’n oren komen.” Vindt De Vries dat er nog mensen moeten opstaan, of dat er nog „koppen moeten rollen?”, zoals Johnny de Mol zegt, die ook aanwezig is bij Khalid & Sophie.

„Daar ben ik niet op uit. Ik hoop dat er een les geleerd wordt. Het OVV-rapport heeft de cultuurverandering blootgelegd. En dit boek kleurt dat verder in.”

‘Zit naar kibbelende kinderen te kijken’

„Als buitenstaander kijk je naar een grote zaak”, aldus Hilbrand. „Maar dit boek is bij wijze van spreken alsof ik naar kibbelende kinderen zit te kijken. Met het dwarsbomen en hoe iedereen met elkaar omgaat.” Des te stuitender maakt het dat het hier om veiligheid gaat, verklaart De Vries.

De Vries hoopt dat hij dezelfde band met zijn kinderen kan opbouwen. „Je kunt beste vrienden zijn met je vader. Ik wil zijn levenslessen doorgeven.”

Khalid & Sophie terugkijken kan via NPO Start.

