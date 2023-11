Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israëlisch vrachtschip vermoedelijk geraakt door Iraanse drone

Een vrachtschip van een Israëlische eigenaar is in de Indische Oceaan geraakt door een drone die vermoedelijk werd afgevuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat meldt een Amerikaanse militaire bron. De explosie bracht „lichte schade” toe aan het schip, maar de bemanning kwam niet in gevaar en niemand raakte gewond.

Volgens de bron werd een ‘Shahed-136’-drone gebruikt bij de aanval, een wapen van Iraanse makelij dat ook door Rusland wordt ingezet in Oekraïne. Het vrachtschip, de CMA CGM Symi, vaart onder de Maltese vlag maar is eigendom van een groep waarvan de Israëlische miljardair Idan Ofer de eigenaar is.

Eerder deze maand werd een ander vrachtschip met een Israëlische connectie, de Galaxy Leader, gekaapt door Jemenitische Houthi’s. Die rebellen worden gesteund door Iran. Israël had het toen over een „Iraanse terreurdaad”, maar Teheran ontkende betrokkenheid bij de kaping. Een politieke leider van de Houthi’s zei eerder deze week niet over die kaping te willen onderhandelen, „zolang Israël en de VS niet stoppen met het doden van Palestijnen”.

ANP

Reacties