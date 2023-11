Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas laat zaterdag 14 gijzelaars vrij, Israël 42 gevangenen

De Israëlische autoriteiten verwachten dat Hamas later op zaterdag veertien gijzelaars vrij zal laten. Israël zelf plant in ruil 42 Palestijnse gevangenen aan Hamas over te dragen. Eerder hadden Israëlische media het nog over dertien gijzelaars die zaterdag zouden vrijkomen.

Het is de tweede dag op rij dat zo’n ruil van gijzelaars en gevangenen plaatsvindt. De uitwisseling maakt deel uit van een wapenstilstand die vier dagen moet duren. In totaal zou Hamas in die periode vijftig gijzelaars vrijlaten, en Israël 150 Palestijnse gevangenen.

De verwachting is dat de ruil op zaterdag rond 16.00 uur plaatselijke tijd zal plaatsvinden.

ANP

