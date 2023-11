Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rico Verhoeven niet blij met ‘grappig’ boksfilmpje met Dilan Yeşilgöz: ‘Vind het helemaal niet grappig’

Rico Verhoeven stapte samen met VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz in de boksring om het samen te hebben over het belang van sport. Bij Beau vertelde de bokskampioen dat hij eigenlijk helemaal niet zo blij is met het filmpje, omdat hij nu een VVD’er lijkt.

„Grappig”, zei Beau van Erven-Dorens over het filmpje van een boksende Yeşilgöz tegenover Rico Verhoeven, dat werd laten zien in zijn talkshow. „Grappig? Nou ik vind het eigenlijk helemaal niet zo grappig”, reageerde Verhoeven.

„Waarom niet?”, vroeg Beau verbaasd. „Nou, van wat de tendens hierom werd. Zo van: ‘Rico is pro-VVD’.” Maar volgens Beau had hij dat wel kunnen verwachten.

‘Je had ze gewoon een hoek moeten geven’

„Dat weet ik”, reageert Rico Verhoeven. En Rob Kemps (bekend van Snollebollekes) zegt dat de kickbokser de mensen die dat zeiden ‘gewoon een hoek had moeten geven’. „Nee, maar het was dus totaal niet de insteek van dit filmpje. Het was juist een samenwerking met NOC*NSF. Eigenlijk om kansarme mensen de ruimte te geven om te sporten. Zij stond daarvoor, vanuit de politiek.”

Want VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz doet ook aan kickboksen. In het filmpje zegt ze onder andere dat ze het ‘zo’n fijne sport vindt’. „Om wat het mentaal met je doet. Het geeft heel veel zelfvertrouwen.”

Zij wil er daarom een budget voor vrijmaken voor kansarme kinderen, vertelde Rico Verhoeven gisteren bij Beau. „Daar sta ik achter”, zei hij. Maar dat hij een VVD’er zou zijn, die indruk wilde hij niet wekken, ook al was het een VVD-campagnefilmpje.

Bekijk hieronder het filmpje van Dilan Yeşilgöz met Rico Verhoeven.

Rico Verhoeven vindt tendens rond filmpje vervelend: ‘Ben niet links of rechts’

„Vind je het vervelend dat je nu als VVD’er wordt afgeschilderd?”, vraagt politiek verslaggever Floor Bremer, die ook aan tafel zit. „Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal niet links, of rechts”, zegt de kickbokser. „Ik wil me niet te veel bemoeien met het hele politieke ding. Want je doet het toch nooit goed.”

Rico Verhoeven zat eigenlijk aan tafel bij Beau omdat hij afgelopen weekend in de Gelredome voor de elfde keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes had verdedigd. Maar aan het begin van het gesprek wilde hij rechtzetten dat het boksfilmpje niks te maken had met zijn politieke voorkeuren.

Volgens Beau heeft Rico Verhoeven rechtgezet dat het niet om een campagnefilmpje ging. „Ik dacht het namelijk ook”, zegt hij.

Kijk de aflevering van Beau van gisteravond hier terug.

