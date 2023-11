Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kickbokser Verhoeven behoudt wereldtitel bij de zwaargewichten

Kickbokser Rico Verhoeven heeft in de Gelredome voor de elfde keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigd. Op het evenement Collision 6 van Glory in Arnhem versloeg de 34-jarige Brabander de Nederlandse Nigeriaan Tariq Osaro.

Verhoeven kwam eind 2021 voor het laatst in actie voor Glory, toen hij te sterk was voor zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik. Vroeg in dit jaar zou hij zijn titel verdedigen tegen de Kroaat Antonio Plazibat, maar een knieblessure verhinderde dat. Daardoor kreeg Osaro (28) een gevecht tegen Plazibat en mocht hij zich na zijn zege interim-wereldkampioen noemen. Maar de gouden kampioensriem bleef in de Gelredome in het bezit van de 34-jarige Brabander.

Verhoeven is al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen.

Het lang verwachte duel begon aftastend. Rake klappen waren schaars, er klonk wat gejoel van de tribunes. Verhoeven zette in de tweede ronde aan. Osaro incasseerde enkele rake klappen. Dat beeld zette door in de derde ronde, al bleef het aantal rake stoten beperkt.

Aanval

Osaro stond op achterstand in punten en moest in de vierde ronde de aanval zoeken. De Amersfoorter raakte zijn tegenstander soms, maar voldoende was het niet. In de vijfde en laatste ronde sloeg de frustratie toe. “Hij begint, man”, riep hij nadat de arbiter beiden weer eens uit elkaar had gehaald. Verhoeven hield moeiteloos stand en werd door de jury unaniem als winnaar aangewezen.

“Tien maanden geleden wist ik niet of ik ooit nog zou vechten”, sprak de wereldkampioen na zijn partij. “Het was een zware tijd met een operatie. En nu sta ik hier, met behoud van de titel. Leek het makkelijk? Dat is mooi om te horen.”

Beweeglijk

Verhoeven was beweeglijk in de ring. “Daar hebben we hard aan gewerkt. Het gaat beter en beter. Nu wil ik genieten van deze overwinning en dan terug naar de tekentafel en kijken wat er beter kan. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik laat het aan Glory over.”

Verhoeven meende dat het duel voor Osaro net te vroeg kwam. “Hij mist nog wel wat ervaring, maar ik denk dat ik hem nog wel eens tegenkom.”

