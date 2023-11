Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het effect van reclamespotjes tijdens verkiezingen besproken in Op1: ‘Ik mis de touch’

Een goed reclamespotje op het goede moment kan het verschil maken in de slag om de kiezer, klinkt het in Op1. Hoe werkt dat? Een reclame-expert legt het uit. Ook VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz zit aan tafel.

‘Reclameman’ Jeroen van Eck duidt politieke reclames in Op1 en vertelt daarbij dat hij tijdens deze verkiezingen de ‘touch’ mist.

Yeşilgöz: ‘Als je zo lang twijfelt, wil je het niet’

„Of u het nou leuk vindt of niet, de Tweede Kamerverkiezingen zijn toch premiersverkiezingen geworden”, aldus Op1-presentator Tijs van den Brink. Ze hebben het over de woorden van NSC-voorman Pieter Omtzigt, die eerder in Op1 zei dat hij „stellig de voorkeur” heeft om de Tweede Kamer in te gaan als fractievoorzitter van NSC na de verkiezingen van 22 november.

„Als je zo lang twijfelt over zo’n belangrijk ambt, dan wil je het niet”, reageert Dilan Yeşilgöz in Op1. „Het is wel bijzonder”, voegt ze toe. „Als je hoog in de peilingen staat en misschien de grootste wordt, komt er dan een onbekende, niet-verkozen premierskandidaat? De kiezer heeft het recht om te weten wat de plannen zijn.”

Reclame tijdens verkiezingen

Ze hebben het met ‘reclameman’ Van Eck over de verkiezingen van 2017 die „op een tweestrijd dreigde te eindigen”. Het CDA klopte bij Van Eck aan voor wat „extra’s”. Ze hadden een „gamechanger” nodig waarbij het CDA de VVD en PVV kon inhalen.

Hoeveel kost zo’n spotje eigenlijk? Dat kan volgens Van Eck „alle kanten opgaan”, maar de VVD heeft „volgens mij wel voldoende budget”. Dan wordt het fenomeen microtargeting aangehaald. „Is dat effectief?” Vraagt Van den Brink.



Een goed campagnespotje op het goede moment kan het verschil maken in de slag om de kiezer. Maar lukt dat ook dit jaar? “Ik mis de touch een beetje”, vertelt reclameman Jeroen van Eck. #Op1 #EO #WNL pic.twitter.com/uceL4fEPQ2 — Op1 (@op1npo) November 10, 2023

‘Ik mis de touch’

„Het is enigzins effectief”, aldus Van Eck. „Maar ik mis zelf de stap die daar voor hoort. In ons vak heb je het model ‘touch, tell, sell’, waarbij je eerst zo breed mogelijk mensen wil raken, dan een beperktere groep informeren en daarna, in de sell-fase, gaat het om conversie, of stemmen.”

Met sociale media wordt er vooral „getelled en geselled, maar ik mis het touchen”, aldus Van Eck. Als je bijvoorbeeld zoekt op havercappucino’s, volgens het voorbeeld in Op1, kun je daarna reclames van GroenLinks-PvdA of D66 verwachten. Yeşilgöz grapt dat ze Van Eck weet te vinden voor een pakkend spotje.

‘VVD promotie programma in Op1’

Er wordt door kijkers geklaagd over de „grote reclamecampagne van de VVD”, maar daartegenover zijn kijkers positief over het „sterke optreden” van Yeşilgöz.



#Op1 is vanavond gewoon een grote reclamecampagne van de VVD. Waar zijn de kritische vragen? Wat een verschil met hoe de andere politici worden aangepakt. Mijn hemel. — Joanne (@VVLC2022) November 10, 2023



Dilan Yeşilgöz klinkt als iemand die heel hard heeft geleerd voor haar proefwerk. Niet als een leider.#Op1 — Quinten Weeterings (@Quintenw) November 10, 2023



Hé, redactie! Kunnen jullie die ja-knikkers achter Yesilgöz niet voorkomen?

Of is dit een VVD promotie programma?#Op1 — Jan Timens (@JanTimens) November 10, 2023



Ja ja ik weet, de VVD, maar wat een vlekkeloze presentatie van Dilan Yesilgoz. Dit is echt razend knap #op1 — Mies (@MiesBee) November 10, 2023



Wat een sterke vrouw, persoonlijkheid en geestdrift #DilanYesilgoz #Op1 Ook gewoon los van de partij waar ze voor staat. Ik heb genoten! — Monique (@MoniqueEsprit) November 10, 2023

Op1 kun je terugkijken via NPO Start.

