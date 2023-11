Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerrit Hiemstra pleit bij Khalid & Sophie voor verschuiving van toekomst-regie: ‘Geef mijn stem aan mijn dochter’

Klimaatverandering blijkt te zijn gedaald in populariteit als verkiezingsthema, merkt oud-weerman Gerrit Hiemstra op bij Khalid & Sophie. Daarnaast vindt hij het belangrijk om de regie door te geven naar de jongere generatie, en dat doet hij op een ludieke manier.

„Uit onderzoek van I&O Research is het verkiezingsthema klimaat gezakt van de derde naar de vijfde plek”, klinkt het bij Khalid & Sophie.

Klimaat geen topprioriteit deze verkiezingen

Deze verschuiving wordt besproken met oud-weerman Gerrit Hiemstra en politiek verslaggever Joost Bekendam. Dat klimaat onder kiezers niet meer een topprioriteit is, verbaast Hiemstra. „Mensen willen het er blijkbaar niet te veel over hebben. Maar het kan ook zo zijn dat andere dingen blijkbaar belangrijker zijn.”

„De problemen op korte termijn moeten eerst opgelost worden, dat snap ik natuurlijk ook. Maar voor het klimaat is het belangrijk dat we op de korte termijn beslissingen nemen die effect hebben op de lange termijn”, aldus de oud-weerman. Dat politici het er tijdens deze campagne niet veel over hebben, is als „de werkelijkheid van je afschuiven”.

Khalid & Sophie over klimaataanpak

Volgens Hiemstra moet de Nederlandse aanpak tegen klimaatverandering in verhouding staan met de „hele grote steen die is bijgedragen aan het veroorzaken van klimaatverandering”. „Wij hebben de verantwoordelijkheid om iets meer te doen dan ons aandeel in de wereldbevolking zou rechtvaardigen.”

Bijna alle partijen willen, als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven, de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. „Sommige partijen besteden daar echter meer aandacht aan dan de andere”, stelt politiek verslaggever Bekendam. „Juist omdat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, is het voor de kiezers beter dat je er heel erg duidelijk over bent vóór de verkiezingen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Nederlandse kiezer vindt klimaatverandering bij deze verkiezingen een minder belangrijk thema, bleek deze week uit onderzoek van I&O Research. Politiek redacteur Joost Bekendam dook in de verkiezingsprogramma's en geeft antwoord op de vraag: waarom horen we niet meer van… pic.twitter.com/xWe0tIetiE — Khalid & Sophie (@khalidensophie) November 10, 2023

‘Laten zien dat het anders kan’

„Dit thema gaat met name over jongeren”, aldus Khalid & Sophie-presentator Khalid Kasem. „Die zijn bezig met de toekomst. En daar sluit een idee van jou bij aan.” Hiemstra vertelt dat hij opzoek is naar „symbolen en dingen die werken om te laten zien dat het anders kan”.

Hiemstra vindt dat jongeren beter beslissingen kunnen maken over de toekomst en veel meer betrokken moeten worden bij dit soort thema’s. Hiemstra wilde de daad bij het woord voegen: „Ik heb mijn stem aan mijn dochter gegeven door middel van een volmacht.”

Besluiten over de toekomst

„Zij krijgt nu letterlijk mijn stem en ze mag er mee doen wat ze zelf wil. Daar hoort de verantwoordelijkheid te liggen. Ik vind dat de jongere generaties meer zouden moeten kunnen beslissen over hun eigen toekomst”, pleit Hiemstra.

Hiemstra merkt dat de mensen uit zijn generatie „minder flexibel zijn in het aangaan van veranderingen”. „Die combinatie, het feit dat mijn generatie moeite heeft met die veranderingen plus het feit dat de verantwoordelijkheid bij jongeren hoort te liggen, ligt aan de basis van dit idee.”

Je moet het vooral zelf weten verduidelijkt Hiemstra, maar „misschien inspireert het anderen wel”.

Khalid & Sophie terugkijken kan via NPO Start.

