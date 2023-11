Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukste pakketjes-periode van het jaar komt eraan: wat verwachten bezorgbedrijven?

Met meer personeel, extra busjes en uitgebreide sorteercentra denken pakketbezorgers klaar te zijn voor de belangrijkste – en drukste – tijd van het jaar. DHL Nederland rekent op een drukkere feestdagenperiode dan vorig jaar en zet bijvoorbeeld meer uitzendkrachten in.

Vertragingen verwachten het Duitse concern en marktleider PostNL niet, maar drukte bij webshops zou roet in het eten kunnen zorgen.

Verwachte drukte bij pakketbezorgers

Voor PostNL waren de voorbereidingen uitdagender dan anders, omdat het in de periode van juli tot en met september in Nederland minder pakketten bezorgde dan een jaar eerder. „Dat maakt de aanloopperiode enorm steil”, licht financieel directeur Pim Berendsen toe tegenover het ANP.

„Ons volume van september moet vrij snel stijgen en bijna verdubbelen tot zo’n 2 miljoen pakketjes op de piekdagen. Maar we zijn het afgelopen kwartaal druk bezig geweest met de voorbereidingen en staan in de startblokken.”

Genoeg handen tijdens feestdagen

Pakketbezorger DHL gaat uit van een maximum van 1,8 miljoen pakketten in Nederland op de drukste dagen, wat volgens een woordvoerder „aanzienlijk” meer is dan vorig jaar. Dat komt doordat de bezorger naar eigen zeggen is gegroeid in ons land. Branchegenoot DPD Nederland kan na „een significante stijging” nu maximaal 750.000 pakketten per dag aan door onder meer de inzet van ongeveer een kwart meer personeel dan normaal.

Een blijvende uitdaging is het vinden van voldoende bezorgers en sorteerders. PostNL zegt meer kwijt te zijn aan personeelskosten, maar heeft na „werven in alle mogelijke doelgroepen” in ieder geval genoeg handen om de feestdagenperiode aan te kunnen. „We denken ook dat we een deel van de aangetrokken mensen in 2024 nog kunnen inzetten, in zowel de post- als pakketbezorging.” Met name in de postbezorging zorgde het personeelstekort de afgelopen maanden voor moeilijkheden.

Uitdaging voor pakketbezorgers

Een extra uitdaging is volgens zowel PostNL als DHL dat webshops door de algehele economische onzekerheid minder goed kunnen inschatten hoe groot consumenten zullen uitpakken met hun inkopen.

DHL zegt dat het „geen vreemde capriolen hoeft uit te halen” om te zorgen dat pakketjes op tijd bij de koper zijn. Op tijd betekent dat het producten levert een dag nadat het deze heeft ontvangen van de webwinkel. Drukte bij de webshops zou wel eventueel kunnen leiden tot vertragingen.

Druk koopjesseizoen

DPD waarschuwt echter nadrukkelijk voor langere levertijden. „Wij adviseren om sinterklaas- en kerstcadeaus vroeg te bestellen, want tijdens de piekperiode kunnen er vertragingen ontstaan.” Het drukke koopjesseizoen begint op 24 november met Black Friday en eindigt rond de kerst.

