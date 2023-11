Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt is onderwerp van gesprek in Op1: ‘Wanneer gaat de kiezer hem wél horen?’

Ervaren debaters Alexander Pechtold en Sybrand Buma vinden de verkiezingscampagne „behoorlijk klef”, blijkt in Op1. Ook zijn er ergernissen rondom de „onduidelijkheid” van Pieter Omtzigt en zijn partij.

Eerst wordt mede-tafelgast in Op1, Jesse Klaver, aan de tand gevoeld over het Radio1-debat, waar de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans eerder moest vertrekken om naar Berlijn te gaan.

Op1 over ‘tamme’ debatten

Klaver vond het radiodebat „mooi”. „Het was rustig, maar ik denk dat dit debatformat z’n langste tijd heeft gehad.” Er doen teveel partijen mee, vindt Klaver, „die relatief te weinig tijd krijgen.” „Daarmee was het niet het scherpste debat wat we hadden kunnen zien.”

De oud-lijsttrekker van D66, Pechtold, is het met Klaver eens. Het is voor oud-CDA leider Buma ingewikkeld „om als relatieve buitenstaander precies te ontwarren wat de hoofdthema’s zijn van deze verkiezingen”. „Het is wat tam, luidt de algemene klacht. Dat hoor je zelfs onder politici”, stelt Op1-politiek verslaggever Thomas van Groningen.

‘Elkaar de hersens inslaan’

„Je hoeft elkaar de hersens niet in te slaan, maar je wil toch wel een echt debat zien, waarin je het met elkaar oneens kan zijn?” Dat vraagt Van Groningen zich af. „Het is zo ook moeilijker voor de kiezer.”

Pechtold heeft „respect voor iedereen die nu lijsttrekker is”, maar de kiezer heeft met veel nieuwe partijen en nieuwe gezichten „het recht om te weten: klopt het allemaal wel?” Hij doelt daarmee op de verkiezingsprogramma’s. Die zouden volgens hem nagerekend moeten worden middels een uitvoerbaarheidstoets.

Uitvoerbaarheidstoets

„Je ziet nu veel nieuwe partijen die hun plannen niet laten narekenen door het Centraal Planbureau. Dat vind ik slecht”, aldus Pechtold in Op1. „Daarmee weet je als kiezer niet of het wel haalbaar is. Ga dus eens kijken of het wel uitvoerbaar is.”

Ondertussen is Pieter Omtzigt de man „waar iedereen om zit te vechten”, klinkt het in Op1. „Hij spreekt zich helemaal niet uit met wie hij een coalitie zou willen vormen”, aldus Klaver, die het „goed” zou vinden als hij meer duidelijkheid geeft.



‘Wees duidelijk’

Pechtold vindt dat een „nieuwe beweging alle kansen moet krijgen”. „Maar als je zo laat met je lijst en je programma komt en vandaag niet komt opdagen vanwege een spreekbeurt die je ergens hebt, denk ik: wanneer gaat de kiezer hem wél horen?” De kiezers moeten „eerlijk worden laten zien wat je van plan bent”.

„Als je naar de kiezer gaat, moet je zeggen welke richting je uit gaat en hoe je dat gaat vormgeven”, aldus Buma. „Die afstand vind ik een ingewikkelde. Wees duidelijk. Als je met anderen de grootste wordt, wie gaat het land dan leiden? Dat is geen poppetje, dat vinden we belangrijk.”

‘Ga niet spreken over het verleden’

Zou Omtzigt in staat zijn om premier te worden volgens Buma? „We hebben lang samengewerkt”, zegt Buma. „Maar over die samenwerking ben ik terughoudend en dat ben ik nu ook. Het is ingewikkeld. Iemand heeft het recht om zo politiek te bedrijven, maar er zit bij mij best veel verleden. Wat mij betreft kijken we gewoon naar de plannen en voorstellen. De persoon moet zichzelf presenteren.”

Van Groningen krijgt het niet uit zijn hoofd: „Wat bedoelt u daarmee?” Buma wil er echter niet verder over uitweiden. „Ik ga niet spreken over dingen die ik meegemaakt heb.” Buma is blij dat hij „nog bij het CDA zit”.

