Tientallen doden door aardbeving in Nepal

Zeker 69 mensen zijn om het leven gekomen door een aardbeving in Nepal, melden lokale autoriteiten. Gevreesd wordt dat dit dodental nog verder op kan lopen, omdat het in de nacht niet mogelijk was contact te krijgen met het zwaarst getroffen gebied. Door de aardbeving, die volgens het Amerikaanse Geological Survey een kracht van 5.6 had, zijn gebouwen in het land ingestort. Er zijn “veel” gewonden.

Het epicentrum van de beving lag rond de regio Jajarkot, een dunbevolkte regio met zo’n 190.000 inwoners in het westen van Nepal. Het hoofd van het district liet weten dat het “moeilijk is om informatie te krijgen” in de “koude en donkere nacht”. Ook moeten reddingswerkers eerst langs aardverschuivingen zien te komen om getroffen gebieden te bereiken.

De aardbeving werd ook in de Indiase hoofdstad New Delhi gevoeld, op zo’n vijfhonderd kilometer afstand.

Het bergachtige Nepal ligt bovenop een breuklijn en wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2015 kwamen bijna 9000 mensen om het leven toen het land werd getroffen door twee aardbevingen, waarvan een zware met een kracht van 7.8. Meer dan een half miljoen huizen werden toen volledig vernield en volledige dorpen werden weggevaagd.

