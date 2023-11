Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toename joden- en moslimhaat in Nederland besproken bij Khalid & Sophie: ‘Elke dag uitgescholden voor k-jood’

De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt bij veel Nederlanders voor een toename van zorgen. Zorgen om familieleden, bijvoorbeeld, die in het oorlogsgebied vastzitten. Maar er is ook een toename van joden- en moslimhaat in Nederland. Bij talkshow Khalid & Sophie, waar onder meer Sinan Can en Natascha van Weezel te gast zijn, wordt deze situatie besproken.

Onlangs is er een groep Nederlanders teruggekomen uit het oorlogsgebied, waaronder Akram Khalil, die weken vastzat in Gaza. Hij besloot vrijwilligerswerk te gaan doen in een ziekenhuis, maar de dingen die hij zag, werden na een tijdje te gruwelijk voor hem.

Angst voor een aanslag

Bij Khalid & Sophie zijn dus Sinan Can en Natascha van Weezel aangeschoven. In het programma wordt gesproken van een „extreme toename van joden- en moslimhaat in Nederland”. Die spanningen zijn voor velen ook voelbaar. Zo bleven een aantal Joodse scholen in Nederland dicht, vanwege toegenomen dreigingen.

Van Weezel vertelt aan tafel bij presentatrice Sophie Hildebrand dat zij ‘elke dag voor kankerjood wordt uitgescholden’. „Er is een jongen op zijn hoofd geslagen omdat hij joods is, op een school. Dit mag niet”, zegt ze resoluut. Hildebrand wil van Can weten of hij zich zorgen maakt. Het antwoord komt bevestigend: „Ik maak me zeker zorgen. Ook dat ophitserige de hele tijd, aan beide kanten. Dus het is niet van: de één doet het en de ander doet het niet. Ook de scherpe tegenstellingen, het polariserende, gaat tot ongelukken leiden, dat kan niet anders.”

Volgens Sinan Can „groeit en groeit” dat, die spanningen, in grote Europese steden. Hij is bang dat er uiteindelijk „serieuze grote aanslagen” kunnen plaatsvinden. „Dat kan uit radicale islamitische hoek komen, maar het kan ook vanuit extreemrechts komen. Ik zou dat allemaal niet onderschatten.”



Sinan Can en Natascha van Weezel bij Khalid & Sophie over haat

Can hoopt dat er snel een staakt-het-vuren komt en „dat ze echt even gaan stoppen”. Desondanks duurt de oorlog nu al ruim een maand. Op 7 oktober brak de oorlog namelijk uit, sindsdien zijn er aan beide kanten al duizenden doden gevallen. De journalist en programmamaker hoopt dat de situatie niet nog verder uit de hand loopt. „Hoe langer dit duurt, hoe heftiger het gaat worden, overal.”

Van Weezel, auteur, filmmaker en columnist bij Het Parool, noemt dat de situatie haar „heel verdrietig” maakt. „Ik denk dat heel veel joden heel bang zijn en dat heel veel moslims heel bang zijn. Dat is allebei heel legitiem en aan de hand. En wat ik dan hoor en lees, is: ‘Ja maar wij hebben het zwaarder. Jullie hebben ten minste nog beveiliging, wij hebben een hoger percentage. Ja maar wij hebben meer slachtoffers’.” Ze illustreert een heen-en-weer tussen beide groepen.

„Ik denk dan: hou op, luíster naar elkaar. We zijn allemaal bang, we hebben allemaal pijn. Luister naar elkaar, in plaats van elkaar meteen de maat nemen en zeggen dat het voor de één of de ander erger is”, bepleit Van Weezel.

Onlangs oogstte Raoul Heertje bij Khalid & Sophie nog lof met eenzelfde soort pleidooi. Hij, en de ook aanwezige Joris Luyendijk, werden door het kijkerspubliek geprezen door de mooie woorden die ze daar spraken. „De pijn is zo groot dat je de pijn van de ander kunt ontkennen”, zei Heertje toen. „Ontmenselijken is het ergste dat we kunnen doen”, besloot Luyendijk.

