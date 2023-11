Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henri Bontenbal en Alexander Pechtold halen bij Renze uit naar Geert Wilders: ‘Hij zet grondrechten bij het oud vuil’

Nederland beleeft een bloedstollende ontknoping van de Tweede Kamerverkiezingen. De recente klim van de PVV maakt het allemaal nog een tikje spannender en wordt door tegenstanders met grote vrezen gevreesd. Renze op Zondag-gasten Henri Bontenbal, Alexander Pechtold en Sanne Wallis de Vries hadden gisteravond geen goed woord over voor partijleider Geert Wilders.

Een recente peiling van Maurice de Hond laat zien dat de PVV van Wilders gedeeld de grootste kan worden met de VVD. Ook I&O Research meldde een flinke groei voor de partij van Wilders, al peilen zij de PVV nog wel op vierde plek.

Henri Bontenbal over Geert Wilders bij Renze op Zondag

„Is Geert Wilders extreemrechts?”, vraagt Renze Klamer zich in de uitzending van gisteravond af. Henri Bontenbal (CDA) probeert de vraag enigszins te ontwijken, waarop Klamer aandringt. „Hoort u nou opnieuw mijn vraag niet? U zegt dat meneer Omtzigt duidelijk moet zijn, terwijl u…” Bontenbal: „Ik kan niet zoveel met die term. Er zijn belangrijke grondrechten in Nederland: vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Hij zet hele belangrijke grondrechten, die wij allemaal delen en die ons als samenleving maken, bij het oud vuil. Dat is voor mij onbespreekbaar. CDA heeft vanaf het begin gezegd dat wij niet op die manier met de PVV willen samenwerken. Welke sticker je erop plakt, ik vind het anti-rechtsstatelijk.”

Oud-D66-leider Alexander Pechtold heeft dan weer géén moeite om die stempel op Wilders te plakken. „Dat deed ik in mijn tijd al. Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend, dan is het een eend. In dit geval is het extreemrechts. Hoe moeilijk kunnen we het maken? We hebben nogal wat keuze op rechts en Wilders hangt daar behoorlijk buiten boord.”

Klamer herinnert Pechtold eraan dat hij en Wilders nooit vrienden waren en dat de PVV-leider hem altijd ‘kereltje Pechtold’ noemde. „Ik had voor hem ook wel beschrijvingen. Kijk: ik vond die debatten goed, omdat mensen dan twee wereldbeelden zien en dan zelf een keuze moeten maken of ze het met de een of de ander eens zijn of hun eigen mening vormen. Maar ik vind wel dat politici moeten durven benoemen als een programma zo anti-rechtsstatelijk is. Wat heb je dan nog meer nodig om te zeggen dat het extreem is?”

‘Een plaat die de hele tijd herhaald wordt’

Sanne Wallis de Vries is ook geen fan van de hoogblonde PVV’er. „Wat ik zie is iemand die het heel slim doet, die eigenlijk de hele tijd de kiezer aanspreekt en niet de mensen om de tafel. Dat doet hij op zo’n manier dat het volk denkt: hèhè, eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Maar als je goed inhoudelijk luistert, dan zegt hij helemaal niet waar het op staat. Hij herhaalt zichzelf de hele tijd, al negentien jaar geloof ik. Volgens mij hoeft hij zijn haar niet meer te verven, dit is zijn echte haarkleur inmiddels. Het is een plaat die die de hele tijd herhaald wordt en nergens constructief is. Hij doet de hele tijd aan wij- en zij-denken.”

Klamer brengt in dat Wilders heeft gezegd dat hij de ‘extreme dingen’ in de koelkast zet. „Dat is toch helemaal niet zo?”, kaatst Wallis de Vries terug. „Hij zei dat bij het SBS-debat en negen minuten later had hij het weer over de huidskleur van mensen bij Opsporing Verzocht. Het zijn allemaal dingen die zó framend zijn.”

