Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh onderzoeken dickpics: ‘Ik vind het een kadootje ofzo, maar ook wel heftig’

Tja, dickpics, wat moet je ermee? Waarom verstuur je die dingen in hemelsnaam? En hoe komen we er vanaf? Dat zijn enkele vragen waarop Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh antwoord zoeken in het BNNVARA-programma Dickpics: de keiharde wetenschap.

Beetje lullige titel natuurlijk, we gebruiken bij Metro graag vaktermen, maar toch leek het ons interessant genoeg om vooraf te bekijken voor de tv-rubriek Blik op de Buis. Metro zag de eerste van de vier afleveringen, die vanavond en de komende drie dragen op NPO 3 zijn te zien.

Dickpics worden aan de lopende band verstuurd

Met de groei van sociale media zoals Instagram en Snapchat worden dickpics aan de lopende band verstuurd én komt de ongewenste dickpic voortdurend in het nieuws. Waar komt de behoefte vandaan om dickpics te sturen? Wat doe je als je een ongewenste foto krijgt? En als een dickpic wel gewenst is, wat is dan een mooie foto? In Dickpics: de keiharde wetenschap zoeken Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh het allemaal ‘tot op de bodem’ uit.

De twee zagen we eerder in populaire tv-spelen. Geluk dit jaar nog, toen hij een mooie Mol was in Wie Is De Mol? Presentatrice, actrice en zangeres Kusenuh deed in 2022 mee aan Expeditie Robinson. Aan Metro vertelde zij eerder haar vijf favoriete bucketlist-bestemmingen.

‘Hoeveel dickpics krijg jij?’

Als start zitten Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh op een hek bij een weiland. „Krijg jij veel dickpics?”, vraagt Jurre. Dzifa: „Af en toe en ik moet toegeven dat ik het eigenlijk ook wel leuk vind, maar daarna voel ik me een beetje vies.” Jurre, die ze als homo van mannen krijgt: „Ik vind het een soort van kadootje of zo, maar ook wel heftig en weird.” Dzifa daarop: „Eigenlijk zouden we daar een programma over moeten maken, toch?” Jurre enthousiast: „Ja, en dat we dan met zo’n ordinaire pickup truck door Nederland gaan.”

Nou, wat spontááááááán, dat Geluk en Kusenuh het daar een keer zittend op een weilandhek over dickpics hebben gehad. En dat dat nog is gefilmd ook! En wat denk je? Staat er opeens toch een pickup truck achter hen in the middle of nowhere. Ongelooflijk.

📲 Cijfers dickpics aan vrouwen Eén op de vijf vrouwen van 12 jaar of ouder heeft weleens een – of meerdere – dickpics ontvangen. Het merendeel wordt anoniem verstuurd. Welk percentage precies, dat ontbreekt in het BNNVARA-programma, net als de bron overigens. Wel in concrete cijfers: 88 procent van de vrouwen gaf geen hint dat zij dickpics zou willen, 76 procent van de ontvangers walgt ervan. Hoeveel dames seksueel opgewonden raken van een dickpic? Jammer, anonieme verstuurders, dat is welgeteld 2 procent.

Historisch pornoloog legt uit

Genoeg gezeurd, want Dickpicks: de keiharde waarheid is best aardig en vermakelijk na dit intro. De tv-makers duiken de geschiedenis in, want wanneer verscheen de eerste dickpic? En historisch pornoloog legt het zelfs uit. Zij vertelt waar de pielemans in de oudheid allemaal werd afgebeeld. Hij zwengelde naar hartenlust op schilderijen heen en weer, beelden waren vaker naakt dan niet lijkt het wel. Toen het christendom opkwam werd het geval ‘achter de pofbroek verscholen’.

De meeste mensen zeggen dat ze dickpics smerig vinden, maar wat zegt ons brein, ogen en lichaam? Daarop worden aardige wetenschappelijke onderzoekjes losgelaten, met Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh zelf in de hoofdrol. En oh ja, waarom worden er amper pussypics verstuurd? De tv-makers gaan verder op zoek naar Het Perfect Paaltje: de mooiste, gewenste, dickpic van Nederland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Programma best geinig, maar vier dagen?

Zoals gezegd, het programma is best geinig. Mannen die andere mannen dickpics sturen, worden in de reeks niet vergeten, moet nog even worden vermeld. Soms is het de serie vermakelijk, soms interessant. Maar of ik vier dagen achter elkaar een half uur lang naar gepraat over en onderzoeken naar piemels en verstuurde dickpics ga zitten kijken en luisteren, dat is nog maar de vraag.

Aantal blikken uit 5: 3

‘Dickpics: de keiharde wetenschap’ is vanaf vanavond (maandag) vier dagen achter elkaar om 22.19 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Vorige Volgende

Reacties