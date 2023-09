Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Vertrek-kijkers krijgen stress van familie Lemmers: ‘Drie jaar geen vergunning?’

De familie Lemmers verkast in Ik Vertrek naar Spanje om daar een ecologisch vakantiepark te beginnen. Maar kijkers houden, zoals dat wel vaker gebeurt bij Ik Vertrek, hun hart vast voor het gezin dat uiteindelijk drie jaar op een vergunning wacht.

Huis verkocht en met je hele hebben en houden richting een ander land om daar aan een nieuwe droom te beginnen. Het is het vaste recept van een Ik Vertrek-aflevering. Op een grote Spaanse lap grond willen Wijnand en Nienke Lemmers een mini-camping, zelf gebouwde huisjes, een eigen huis, zwembad en een moestuin bouwen. Het grootste deel van de verbouwing doen ze zelf, maar de vergunningen… die ontbreken nog.

Nienke en Wijnand blijven optimistisch

Het koppel verkast samen met hun twee kinderen en maar liefst 38 dieren. Het plan is om eventjes in een tijdelijke schuur te vertoeven. Maar uiteindelijk zit de familie Lemmers na drie jaar nog steeds in dezelfde schuur. Hoewel de kinderen goed ingeburgerd zijn en het gezin grotendeels zelfvoorzienend leeft, laten de vergunningen op zich wachten.

Zo lang, dat Nienke en Wijnand uiteindelijk, stiekem, toch beginnen met hun B&B. Totdat de Guardia Civil, de Spaanse politie, op de stoep staat en hen verbiedt om verder te bouwen en te werken. Het koppel laat zich niet uit het veld slaan en rommelt rustig door. „Als ik drie jaar geleden had geweten dat ik enkel nog maar dit had bereikt, dan had ik dat heel lastig gevonden”, vertelt Nienke. Maar Wijnand en Nienke concluderen dat de ‘stilstand’ hen ook goed heeft gedaan. „We hebben meer genoten van het leven. Als het vandaag niet af komt, komt het morgen wel af. Dat is iets wat wij nooit deden. Wij gingen op ons tandvlees door tot het af was. En ik ben blij dat we dat niet meer doen”, aldus Wijnand.

Ik Vertrek-kijkers verbazen zich over vergunningen

En de uitzending eindigt met dat ‘open einde’. Hoewel de Lemmers optimistisch naar hun avontuur en naar de toekomst kijken, krijgen Ik Vertrek-kijkers een beetje de zenuwen van deze aanpak. Want zonder vergunningen zo’n grote stap nemen, vinden veel kijkers toch maar wat gek. Al concluderen anderen ook dat het koppel, ondanks de tegenslagen, het toch best goed voor elkaar heeft.

Hoe is het nu met de familie Lemmers?

Op de AVROTROS-website vertelt de familie Lemmers dat ze de afgelopen zomer opnieuw een vergunningsaanvraag hebben ingediend. „We hopen dat het nu gaat lukken en we deze winter echt kunnen starten met het vakantiepark, fingers crossed.”



Ja, mama vindt het ook heel erg vervelend….maar sleurt je wel mee naar Spanje.#ikvertrek pic.twitter.com/ub1HiACCFG — Remco (@Topdob11) September 14, 2023

Ja, mama vindt het ook heel erg vervelend….maar sleurt je wel mee naar Spanje.#ikvertrek pic.twitter.com/ub1HiACCFG — Remco (@Topdob11) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vertrekken naar een land waarvan je de taal niet spreekt om een camping te starten zonder plan, zonder vergunning om vervolgens drie jaar in een schuur te wonen. Wat dat doet met de kinderen is inmiddels duidelijk. #ikvertrek — Niels (@RietbergenNiels) September 14, 2023



We beginnen weer!

We beginnen weer!

-de taal spreken we eigenlijk niet

-Nee de vergunningen zijn niet in orde

-Het is veel meer werk dan we dachten.

-Nee, we hebben nog nooit in de horeca gewerkt

-waarschlijk gaan we 8 maanden later open dan gepland.

-geen budget genoeg Heb er zin in!#IkVertrek — Remco (@Topdob11) September 14, 2023



Gezellig 3 jaar hutjemutje in een schuur wonen omdat je pa en ma zonodig iets moesten. Maak maar vast een tekening van de kamer die je misschien ooit krijgt. #IkVertrek — Eef (@Sietj) September 14, 2023

Gezellig 3 jaar hutjemutje in een schuur wonen omdat je pa en ma zonodig iets moesten. Maak maar vast een tekening van de kamer die je misschien ooit krijgt. #IkVertrek — Eef (@Sietj) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben misschien niet de beste vader ter wereld maar gek op onze kinderen en zou dit hen niet aandoen, hun weghalen uit hun vertrouwde omgeving voor slecht voorbereide luchtfietserij. Vind ik een soort van kindermishandeling #ikvertrek — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) September 14, 2023



Och, dan breekt toch je hart 🥺.

Och, dan breekt toch je hart 🥺.

Als dat jochie zegt dat het niet zo leuk is. 😥#ikvertrek — JoBouwknegt (@WatsonDalena) September 14, 2023



#ikvertrek wat een leuke familie, zoals broertje en zusje met elkaar omgaan hebben ze geen schoolvriendjes nodig. En hoe ze omgaan met al die tegenslagen, petje af! — Enrique Serra (@Enrique88451580) September 15, 2023

#ikvertrek wat een leuke familie, zoals broertje en zusje met elkaar omgaan hebben ze geen schoolvriendjes nodig. En hoe ze omgaan met al die tegenslagen, petje af! — Enrique Serra (@Enrique88451580) September 15, 2023



Ik gun die mensen alle vergunningen. Wat een doorzetters en wat een prachtige plek. #Ikvertrek — Martin Oldeman (@MartinOldeman) September 14, 2023

Ik gun die mensen alle vergunningen. Wat een doorzetters en wat een prachtige plek. #Ikvertrek — Martin Oldeman (@MartinOldeman) September 14, 2023

