Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo consumeer je nieuws op gezonde wijze volgens de psycholoog

Social media, kranten, journaals: de stroom aan nieuwsberichten is oneindig. En met pijnlijk wereldnieuws kan dat een flinke invloed op ons hebben. Hoe daarmee te dealen? We vragen het in Metro‘s podcast De Werkvloer aan psycholoog en schrijver Sabine Klaver.

Abonneer je via Apple Podcasts of Spotify en krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen in je favoriete podcast-app.

Nieuws – ver weg of dichtbij – kan ons behoorlijk beïnvloeden. En een gezonde balans vinden in onze nieuwsconsumptie is best lastig. Wat als je merkt dat wereldnieuws bijvoorbeeld je werkzaamheden beïnvloedt?

Op consult bij de psycholoog

Met die vraag kloppen we aan voor een kort consult bij Sabine Klaver. Als psycholoog heeft ze haar eigen podcast, ze deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit: Ik voel me zo. Klaver is dé expert als het gaat om emoties van jonge mensen en maakt mentale gezondheid bespreekbaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is onoverkomelijk dat wereldnieuws invloed op ons heeft, begint Klaver. „Het zou ook heel gek zijn om te zeggen dat we ons alleen druk mogen maken om dingen uit onze nabije omgeving”, legt ze uit. „De bron van stress maakt uiteindelijk niet uit. Op het moment dat er stress wordt veroorzaakt, is het legitiem om daar iets mee te doen.”

Gezonde nieuwsconsumptie

Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat je jezelf wel kunt informeren, zonder dat je overloopt? Je kunt bijvoorbeeld letten op de duur en de vorm van je nieuwsconsumptie. Heftige beelden uit video’s hebben enorme invloed op ons, vervolgt Klaver. Dat wordt veelal onderschat. „Je brein kan niet altijd onderscheid maken tussen wat hem zelf overkomt, of wat je op beeld ziet.”

Je brein kan niet altijd onderscheid maken tussen wat hem zelf overkomt, of wat je op beeld ziet.

De vorm, die is belangrijk. „Lees bijvoorbeeld een verdiepend artikel. Blijf jezelf niet oneindig confronteren met de heftige beelden.” Nog een tip, die ook veel wordt gedeeld in de psychologiepraktijk: kijk het Jeugdjournaal. Dan ben je geïnformeerd, maar wel op een gefilterde wijze.

Benieuwd naar de rest van het advies van Klaver? Je hoort het in de nieuwst aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer.

Vorige Volgende

Reacties