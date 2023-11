Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld in vijf jaar

Het aantal kinderen zonder zwemdiploma is in de afgelopen jaren verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut. In 2018 ging het om een percentage van 6 procent van de kinderen, maar inmiddels is het percentage toegenomen tot 13 procent.

Bij het wel of niet behalen van een zwemdiploma speelt het inkomen van een gezin een grote rol. Een kwart van de kinderen uit de armste gezinnen in Nederland heeft namelijk geen enkel diploma, tegenover twee procent van de kinderen uit de rijkste gezinnen.

Geen zwemdiploma

Het Mulier Instituut onderzocht allerlei soorten factoren, waaronder de migratieachtergrond. Daaruit bleek dat 28 procent van de kinderen met een migratieachtergrond geen zwemdiploma heeft. Bij kinderen zonder migratieachtergrond is dat maar een kleine vijf procent.

Ook bij kinderen die in Nederland zijn geboren, maar waarvan de ouders wel een migratieachtergrond hebben, ligt het percentage zonder zwemdiploma ook hoger. Het gaat om zo’n achttien procent. Maar, stellen de onderzoekers, deze groep heeft opvallend genoeg ook het hoogste percentage kinderen (39 procent) dat zwemveilig is (in bezit van zwemdiploma’s A, B en C). Bij kinderen zonder migratieachtergrond gaat het om 34 procent.

Taalbarrière en hoge kosten

De onderzoekers noemen de taalbarrière en de hoge kosten voor zwemlessen als twee mogelijke oorzaken van het lage percentage van zwemdiploma’s onder deze groep kinderen. Het behalen van een zwemdiploma kan een gezin namelijk honderden euro’s kosten.

In sommige gemeenten zijn er daarom regelingen om kinderen alsnog van hun zwemdiploma’s te voorzien, waaronder in Goes. Daar vergoedt de gemeente zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en garandeert zij de eerste twee zwemdiploma’s A en B. Gezinnen in Goes krijgen waardebonnen om de lessen te betalen: één van 225 euro vanuit het Jeugdfonds en één van 725 euro vanuit de gemeente.

Een zelfde soort regeling geldt voor gezinnen in de gemeente Midden-Delfland, daar betaalt de gemeente sinds begin dit jaar van meer kinderen de contributie voor de sportclub, de toneelgroep of de muziekvereniging.

Reacties