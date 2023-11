Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas boos bij Khalid & Sophie waar omwonende azc ‘belachelijk’ wordt gemaakt: ‘Jullie lachen hem gewoon uit’

Caroline van der Plas (BBB) heeft zich gisteravond kwaad gemaakt om een filmpje bij Khalid & Sophie. Ze vond dat een man die geïnterviewd werd over zijn zorgen over asielzoekers belachelijk werd gemaakt. Het liep uit op een felle discussie aan tafel. „Ik vind het verschrikkelijk dat jullie dit op deze manier laten zien.”

Het gesprek aan tafel nam een andere wending nadat een kort fragment werd getoond bij Khalid & Sophie. Daarin was te zien hoe een verslaggever langsging bij Harm uit het Brabantse Budel, die zijn zorgen uitte over het asielzoekerscentrum in zijn woonplaats. Daar kwam veel overlast van, zei hij.

„Als je gaat fietsen en je komt ze tegen in de bossen, daar hebben mensen geen prettig gevoel bij”, verklaarde hij. Of dat racistisch was? Nee, zei hij. „Ik ga nog altijd een broodje shoarma halen en nog altijd naar Turkije op vakantie.”

Het enige wat hij wilde, was geen overlast meer. Daarom zit hij bij de burgerwacht om toezicht te houden. De verslaggever vond hem op dat moment toch wel een beetje ‘intimiderend’, maar zo ‘moest hij dat niet zien’, reageerde Harm.

‘Ik moest lachen om die meneer’

„Is dit echt?”, vroeg Esther Ouwehand zich gelijk af nadat het filmpje klaar was. Cabaretier Raoul Heertje zat ook aan tafel. „Ik moest lachen om die meneer, omdat hij een definitie had van racist waar ik wat mee kon. Je bent geen racist als je naar de shoarmazaak gaat, dat vond ik heel grappig”, zei Heertje lachend.

Ook in de studio werd gelachen. „Maar nee, ik vind het verschrikkelijk. We hebben een rechtstaat, die moet dit soort dingen regelen”, zei Heertje op een serieuzere toon. „Kijk, die man vind ik helemaal niet intimiderend, die heeft een veel te strakke trui, is te dik, no way dat iemand daar bang voor is. Deze man gaat je niet stoppen. Maar ik heb wel sympathie voor de mensen daar, ik begrijp dat ze ongerust zijn.”

Toen nam Caroline van der Plas het woord. Ze had geen goed woord over voor de reportage. „Ik vind het verschrikkelijk dat jullie dit op deze manier laten zien. Jullie zijn nog nooit in Budel geweest. Jullie hebben geen idee van de overlast”, maakte ze zich kwaad. Dat doet ze overigens wel vaker in talkshows.

Caroline van der Plas: ‘Even naar Budel gegaan om iemand voor gek te zetten’

„Onze verslaggever is in Budel geweest”, reageerde presentator Khalid Kasem. „Ja, om even iemand voor gek te zetten. Luister, ik ben daar meerdere keren geweest. Die mensen hebben daar gigantische overlast van overlastgevende asielzoekers. Niet van allemaal, nee, maar dat zeggen ze ook niet.”

„De Jumbo-ondernemer wil stoppen, die heeft tienduizenden euro’s schade. Ouders durven hun dochters niet bij het station achter te laten. De bus stopt er niet eens meer. Dit is daar serieus aan de hand. Jullie maken er een karikatuur van, lachen deze man uit. Hij is te dik, en dit en dat.”

Na de uitzending zette BBB een deel van de discussie tussen Caroline van der Plas en Raoul Heertje op X.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caroline van der Plas neemt het op voor de mensen in Budel. 'Ik vind het serieus verschrikkelijk dat jullie dit op deze manier laten zien.' – @lientje1967 #khalidensophie pic.twitter.com/cg1YEzy1SL — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) November 13, 2023

Raoul Heertje: ‘Ik heb geen zin in dit geouwehoer’

Ho ho, zei Raoul Heertje. „Wacht even, ik wil mezelf even verdedigen, want ik heb geen zin in dit soort geouwehoer. Ik ben het juist met u eens. Daarom neem ik het op voor die mensen en u doet net of ik dat niet doe”, zei hij.

„Die mensen moeten gehoord worden, maar op een manier waarop iedereen gehoord wordt in dit land. Ik vind het verschrikkelijk dat ze dit nu zelf moeten gaan regelen”, doelde hij op de burgerwacht. „Maar we moeten niet doen alsof dit het allergrootste probleem is van Nederland”, sloot Raoul Heertje af.

Ook Khalid Kasem had nog wat te zeggen over de harde woorden van Caroline van der Plas. „Op geen enkele wijze hebben wij dit neergezet om die man belachelijk te maken. Sterker nog: we hebben het juist gemaakt om het erover te hebben omdat er onderliggende zorgen aan ten grondslag liggen.”

Bekijk de hele uitzending van Khalid & Sophie via NPO Start..

Reacties